Bester Torschütze des Schweizer Teams Grégory Hofmann.

Wenn man an der Eishockey-WM in Riga aus dem Schweizer Kollektiv einen Spieler herauspicken möchte, kommt man nicht an Grégory Hofmann vorbei. Der Neuenburger spielt an den Titelkämpfen bisher gross auf und führt die teaminterne Skorerliste mit 7 Punkten (6 Tore/1 Assist) vor Timo Meier (4/2) an. Im internationalen Vergleich hat einzig der überraschende Brite Liam Kirk mehr Tore erzielt als Hofmann.

Ist Hofmann von seinen herausragenden Leistungen überrascht? «Ja und nein. Ich will immer meine Schüsse aufs Tor bringen und meine Schnelligkeit ausspielen.»

Dass die Abschlüsse des EVZ-Stürmers so häufig den Weg ins Tor finden, verdankt der schnelle Stürmer auch seinen Teamkollegen: «Ich habe sehr gute Mitspieler, die mich mit genauen Pässen füttern.» In der Partie gegen Grossbritannien war es mit Enzo Corvi vom HCD ein Konkurrent aus der National League, der Hofmann mustergültig bediente.

Ganz aus dem Nichts kommen die Leistungen auch aus Zuschauer-Sicht nicht: Der EVZ-Stürmer war in den Playoffs der vergangenen Saison hinter Teamkollege Jan Kovar der zweitbeste Skorer und erzielte in Spiel 3 des Playoff-Finals gegen Genf-Servette das Game-Winning-Goal zum Meistertitel. Den Schwung konnte der 28-Jährige sogleich an die WM mitnehmen.

Defensive als Schlüssel

Mit der Gruppenphase, die die Schweiz dank 5 Siegen aus 7 Spielen auf Rang 2 abschloss, zeigt sich Hofmann zufrieden: «Wir waren über die gesamte Zeit sehr konstant, das ist ein gutes Zeichen für den Viertelfinal.»

Dort wartet mit Deutschland ein defensiv kompakt stehender Gegner. Hofmann sieht den Schlüssel dennoch in der eigenen Abwehr. «Wir müssen in unserer eigenen Zone diszipliniert stehen.» Gegen vorne habe die Schweizer Mannschaft 4 Linien, die Tore erzielen können. «Mit unserer Schnelligkeit haben wir die Chance, etwas zu kreieren.»

Nach der WM dürfte Hofmanns Karriere ihre Fortsetzung in Nordamerika finden. Die Columbus Blue Jackets übernahmen im Februar die Rechte an Hofmann von den Carolina Hurricanes. Zeigt sich der 28-Jährige auch im weiteren Turnierverlauf derart treffsicher, steht der Zukunft in der NHL nichts mehr im Weg.