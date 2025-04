Legende: Feuer unter dem Dach? Im österreichischen Nationalteam gibt es offenbar Unstimmigkeiten. Keystone/Peter Schneider

Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten haben mehrere Spieler von Meister Red Bull Salzburg für die am 9. Mai beginnende WM in Stockholm und Herning abgesagt. Offiziell würden die Absagen mit Verletzungen, Überbelastung und familiären Gründen erklärt.

In Wirklichkeit handle es sich aber um einen Boykott, es sei «ein direkter Angriff auf Teamchef Roger Bader». Namentlich genannt werden in dem Artikel Benjamin Nissner und Mario Huber. Der Schweizer Headcoach, der Österreich dreimal in Serie in der Top-Division gehalten hat, sei «vielen ein Dorn im Auge». Baders Art und Taktik werde hinter vorgehaltener Hand kritisiert.

Bader dementierte gegenüber dem ORF, dass die Absagen mit seiner Person zu tun haben. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spieler 11 Monate nach der für Österreich erfolgreichsten WM [Rang 10; Anm. der Redaktion] ein Problem mit mir haben sollen», sagte der bereits seit 2016 bei Österreich an der Bande stehende Schweizer.