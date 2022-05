Am Samstag startet die Schweiz in Helsinki ins WM-Abenteuer. Finnlands Hauptstadt war für die Nati beim letzten Mal kein gutes Pflaster.

Legende: Erlebten 2012 in Helsinki eine grosse Enttäuschung Die Spieler des Schweizer Nationalteams, darunter auch Andres Ambühl, der 2022 einmal mehr mit an Bord ist. KEYSTONE/Peter Schneider

Schlechte Erinnerungen an eine WM in Finnland? Da dürften bei so manchen Schweizer Eishockey-Fans die Alarmglocken läuten. Immerhin wurde die Schweiz 2013, als die Titelkämpfe in Helsinki und Stockholm ausgetragen wurden, unter Coach Sean Simpson sensationell Vize-Weltmeister. Die «Silberhelden» setzten anno dazumal jedoch keinen Fuss auf finnischen Boden. Sämtliche Spiele, sowohl in der Vorrunde als auch in der K.o.-Phase, bestritt die Nati in Schwedens Hauptstadt.

02:57 Video Archiv: Schweizer Halbfinal-Triumph gegen die USA 2013 Aus sportaktuell vom 18.05.2013. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

WM-Auftritte der Schweiz in Finnland haben aber durchaus eine Geschichte. Wir blicken auf das Abschneiden der Nati aus vergangenen Tagen zurück.

2012: Ein Turnier zum Vergessen

Die letzten WM-Erinnerungen der Schweiz an Helsinki stammen aus dem Jahr vor dem Finaleinzug 2013. Bereits damals hiessen die Co-Gastgeber Finnland und Schweden. 2012 aber absolvierte die Nati ihre komplette Vorrunde in Helsinki. Was durchaus verheissungsvoll anlief, verkam je länger, je mehr zu einem gescheiterten Abenteuer.

02:58 Video Archiv: Die Schweiz unterliegt 2012 Frankreich Aus Sport-Clip vom 11.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Simpsons Truppe startete mit zwei Siegen gegen Kasachstan (5:1) und Belarus (3:2) ins Turnier, ehe sich die Schweiz Finnland (2:5) und Kanada (2:3) geschlagen geben musste. So weit, so gut, der Fahrplan der Nati in Richtung Viertelfinal stimmte noch immer. Dies änderte sich jedoch nach der 2:4-Niederlage gegen Frankreich im 5. Vorrunden-Spiel. Von diesem Rückschlag erholte sich die Schweiz nicht, zum Abschluss verlor man auch gegen die Slowakei (0:1) und die USA (2:5). Mit nur 6 von 21 möglichen Punkten verpasste die Nati das angestrebte Ziel Viertelfinal deutlich.

Gold Russland Silber Tschechien Bronze Finnland

2003: Kein Exploit im Viertelfinal

Vor 19 Jahren fungierte Finnland als alleiniger WM-Gastgeber. Gespielt wurde in den 3 Städten Turku, Tampere und Helsinki. Die Vorrunde in Tampere beendete die Schweiz nach einer Niederlage gegen Russland (2:5) und Siegen gegen die USA (1:0) und Dänemark (6:2) auf Platz 2.

In der Zwischenrunde behielt das Team von Trainer Ralph Krüger gegen Lettland die Oberhand (4:2). Zwar waren Kanada (0:2) und Schweden (2:5) anschliessend zu stark, das Viertelfinal-Ticket lösten die Schweizer aber dennoch. In der Runde der letzten 8 war dann aber Schluss für die Nati. Die Slowaken entschieden den Viertelfinal in Helsinki mit 3:1 für sich.

Gold Kanada Silber Schweden Bronze Slowakei

1991: Jahr 1 nach dem Aufstieg

Analog zur WM 2003 fanden auch das Turnier 1991 in Turku, Tampere und Helsinki statt. Die Schweiz hatte im Jahr zuvor die B-Weltmeisterschaft gewonnen und war aufgestiegen. Im «Oberhaus» resultierte für die Nati dann der 7. und vorletzte Platz. Den Weltmeister machten 4 Nationen in der Meisterrunde unter sich aus.