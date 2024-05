Per E-Mail teilen

Kanada schlägt an der WM in Tschechien den Gastgeber in Prag mit 4:3 n.V. und schliesst die Gruppe A auf Rang 1 ab.

Österreich unterliegt überraschend Grossbritannien und verpasst damit die Viertelfinals.

In der Gruppe B gewinnt Turnierfavorit Schweden auch sein 7. Spiel und schliesst die Vorrunde mit dem Punktemaximum ab.

In den Viertelfinals kommt es damit neben dem Schweiz-Deutschland-Spiel zu den Begegnungen Kanada – Slowakei, USA – Tschechien und Schweden – Finnland.

Gruppe A

Kanada – Tschechien 4:3 n.V.: Im letzten Gruppenspiel des Gastgebers durchlebten die tschechischen Fans in Prag nochmals die gesamte Gefühlspalette. Nach 2 torlosen Dritteln geriet Tschechien bis zur 56. Minute mit 1:3 in Rücklage. So wurde schon früh der Goalie durch einen 6. Feldspieler ersetzt – und das fruchtete: Bei 6 gegen 4 lenkte Ondrej Palat zum 2:3 ab (57.) und bei 6 gegen 5 liess Lakers-Spieler Roman Cervenka das Stadion mit dem Ausgleich erbeben (59.).

Cervenka war es auch, der in der Verlängerung eine Strafe herausholte. Doch diese sollte sich als Bumerang erweisen. In Unterzahl schoss Dylan Cozens Kanada zum Sieg.

Damit sicherten sich die «Ahornblätter» ungeschlagen und mit 19 von 21 möglichen Punkten den Gruppensieg. Im Viertelfinal bekommen sie es mit der Slowakei zu tun.

Die WM-Viertelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Spiele finden am Donnerstag statt. Schweiz – Deutschland , ab 16:00 Uhr live auf SRF zwei

, ab 16:00 Uhr live auf SRF zwei Kanada – Slowakei , 16:20 Uhr

, 16:20 Uhr USA – Tschechien , ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei

, ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei Schweden – Finnland, 20:20 Uhr

Österreich – Grossbritannien 2:4: Für Österreich endete das Turnier mit einer überraschenden Niederlage. Gegen das bereits als Absteiger feststehende und bislang sieglose Grossbritannien unterlag das Team von Trainer Roger Bader in Prag mit 2:4.

Mit einem Sieg hätte man punktemässig zu Finnland aufgeschlossen, die Nordländer hätten im Abendspiel gegen die Schweiz im Kampf um einen Platz im Viertelfinal zwingend einen Punkt benötigt. So aber nahmen sich die Österreicher, die an dieser WM nicht nur beim Coup gegen die Finnen (3:2 nach 0:2) stark aufgespielt hatten, selbst aus dem Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase.

02:21 Video Österreich – Grossbritannien Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

Gruppe B

Schweden – Slowakei 6:1: Die Schweden untermauerten ihren Status als Turnierfavorit Nummer 1 auch im aus ihrer Sicht unbedeutenden letzten Gruppenspiel. Das NHL-Starensemble mit punktueller National-League-Verstärkung fuhr gegen die Slowakei im 7. Spiel den 7. Sieg ein und schloss die Vorrunde mit dem Punktemaximum ab.

Lucas Raymond, der Stürmer der Detroit Red Wings, brachte «Tre Kronor» schon nach 140 Sekunden im Powerplay auf Kurs. Im Mitteldrittel erhöhten mit Erik Karlsson (Pittsburgh), André Burakovsky (Seattle) und Isac Lundeström (Anaheim) weitere NHL-Cracks auf 4:0.

Die Slowakei beendete die Gruppe B auf Rang 4 und trifft im Viertelfinal auf Kanada. Schweden trifft derweil auf den nordischen Rivalen Finnland.

03:14 Video Schweden – Slowakei Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Lettland – USA 3:6: Die Amerikaner sicherten sich in einer turbulenten Partie Platz 2 hinter Schweden. Nachdem Matt Boldy die USA nach 15 Sekunden im Schlussdrittel mit 4:1 in Front geschossen hatte, deutete alles auf einen ungefährdeten Sieg hin.

Doch die Letten fanden dank eines Doppelschlags binnen 16 Sekunden (45.) zurück in die Partie. Die Balten, die bei einem Sieg nach 60 Minuten noch Chancen auf den Viertelfinal gehabt hätten, versuchten auch nach dem 3:5 (49.) alles. Ohne Goalie im Tor kassierten sie jedoch noch das 3:6.

Im Viertelfinal trifft die Tormaschinerie der USA (37 Tore) auf Gastgeber Tschechien.

03:14 Video Lettland – USA Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Frankreich – Deutschland 3:6: Deutschland beendete die Gruppenphase mit einem Sieg gegen Frankreich auf Rang 3. Das Weiterkommen des Vizeweltmeisters hatte bereits seit Samstag und dem Sieg der Letten gegen die Slowakei festgestanden.

Gegen ein spielfreudiges Frankreich musste das Team von Harold Kreis gleich dreimal einen Rückstand korrigieren. Mit einem Doppelschlag innert 22 Sekunden bei Spielhälfte übernahmen die Deutschen in einem wilden Mitteldrittel dann erstmals die Führung, ehe sie diese zu Beginn des Schlussabschnitts ausbauten.

Im Viertelfinal kommt es, wie bereits vor einem Jahr, zum Kräftemessen zwischen Deutschland und der Schweiz.