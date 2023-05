Stefan Hürlimann bestritt zwischen 2003 und 2015 insgesamt 600 Spiele in der National League. 2017 beendete der Schwyzer in der Swiss League seine aktive Spielerkarriere und intensivierte seine Ausbildung zum Schiedsrichter. Im Schnellzugtempo schaffte Hürlimann als Referee zunächst den Sprung in die zweithöchste und nur wenig später auch in die höchste Schweizer Liga. Der 38-Jährige ist zu 50 Prozent bei Swiss Ice Hockey angestellt. Daneben arbeitet er ebenfalls in einem 50-Prozent-Pensum bei einer Immobilien-Verwaltung.