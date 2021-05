Offiziell spielt die Schweiz am Samstag nicht gegen Russland, sondern gegen «ROC». Die Abkürzung des Russischen Olympischen Komitees muss das Team benutzen, weil Russland eigentlich von allen internationalen Sport-Meisterschaften gesperrt ist.

Hintergrund ist der Doping-Skandal von 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Als Kompromiss dürfen russische Athleten in allen Sportarten unter «neutraler» Flagge an den Start. Der Grund: Man will Sportlerinnen und Sportlern, die nicht vom Staatsdoping betroffen sind, eine Chance geben.

Problematik Sieger-Hymne

Ebenfalls untersagt ist das Abspielen der offiziellen russischen Nationalhymne. Bei Siegen der Russen wird deshalb an der Hockey-WM in Riga das 1. Klavierkonzert von Peter Tschaikowski gespielt – ein beliebtes klassisches Musikstück, das man als Schweizer am Samstag trotzdem nicht unbedingt hören möchte.

