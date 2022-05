Der Vater Coach, die Söhne Stürmer – nie war Familie Bozon stärker in Frankreichs Nationalteam vertreten.

Familie Bozon will der Schweizer Nati ein Bein stellen

Vor Schweiz-Frankreich an WM

Sie kennen das Schweizer Eishockey wie ihre eigene Westentasche: Frankreichs Nationalcoach Philippe Bozon und seine Söhne Tim und Kevin haben einen erheblichen Teil ihres Hockey-Lebens auf Schweizer Eis verbracht.

Der 55-jährige Philippe spielte zwischen 1995 und 2006 für vier Schweizer Klubs und startete seine Trainerkarriere bei Servette. Der 28-jährige Tim und der 26-jährige Kevin wurden in den Genfer Junioren-Abteilungen gross, Tim spielte in der abgelaufenen Saison für Lausanne, Kevin für den Swiss-League-Klub Winterthur (und steigt nächste Saison bei Ajoie eine Liga höher auf).

Ex-Trainer Patrick Fischer

«Ich kenne fast die ganze Schweizer Equipe, einige Spieler wie Denis Malgin sind Freunde», sagt Tim Bozon, der erstmals in einem Ernstkampf auf die Nati trifft. «Und ‹Fischi› war mein Trainer in Lugano. Die Schweiz hat eine starke Equipe. Umso motivierender ist es für uns zu versuchen, sie zu schlagen.»

«Mit ihren NHL-Spielern ist die Schweiz sehr stark», sekundiert Bruder und WM-Neuling Kevin. «Wir werden den Puck wohl nicht häufig haben, aber wir versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten.»

«Ein Trainer wie jeder andere»

Aber wie ist es überhaupt, unter dem eigenen Vater zu spielen? «Ich behandle ihn, wie wenn er ein anderer Trainer wäre. Umgekehrt gilt dasselbe», sagt Kevin. Zudem seien es oft die Assistenzcoaches, die ihm Anweisungen gäben.

Übertrieben eng sei der familiäre Kontakt während der WM nicht, meint Trainer Philippe. «Ich habe viele Aufgaben neben dem Eis – Spiele, Videos und Meetings vorbereiten, Gegner beobachten. Das lässt wenig Zeit.» Aber wenn er die Trainer-Brille ablege und jene des Vaters aufsetze, gelte: «Ich bin stolz, dass sie in dieser Equipe stehen und die WM miterleben können.»

Eine echte Hockey-Familie

Es sei auf jeden Fall ungewöhnlich, einen Vater und zwei Söhne in einem Team zu haben, sagt Tim. «Aber wir sind eben eine Hockey-Familie. Schon in jungen Jahren war uns bewusst, dass wir vielleicht eines Tages gemeinsam im französischen Nationalteam spielen. Dass wir heute hier sind, ist also keine totale Überraschung.»