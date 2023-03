Legende: Blickt einer intensiven WM-Vorbereitung entgegen Nati-Coach Patrick Fischer. KEYSTONE/Ennio Leanza

Das Schweizer Nationalteam bereitet sich ab Mitte April in 5 intensiven Wochen auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai) vor. Die ersten vier Partien der Vorbereitung finden vor heimischem Publikum statt. Die beiden Duelle gegen die Slowakei am 14. und 15. April finden in Visp respektive Pruntrut statt, eine Woche später gegen Frankreich wird am Freitag erneut in Visp sowie am Samstag in Lausanne gespielt.

WM-Vorbereitung in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Testspiele in der Schweiz: Freitag, 14. April (19.45 Uhr): Schweiz – Slowakei in Visp.

Samstag, 15. April (17 Uhr): Schweiz – Slowakei in Pruntrut.

Freitag, 21. April (19.45 Uhr): Schweiz – Frankreich in Visp.

Samstag, 22. April (17 Uhr): Schweiz – Frankreich in Lausanne. Testspiele in Lettland Freitag, 28. April (19.30 Uhr): Lettland – Schweiz in Riga.

Samstag, 29. April (17 Uhr): Lettland – Schweiz in Riga. Euro Hockey Tour in Schweden Donnerstag, 4. Mai (19 Uhr): Schweden – Schweiz in Göteborg.

Samstag, 6. Mai (12 Uhr): Schweiz – Finnland in Brünn.

Sonntag, 7. Mai (16 Uhr): Tschechien – Schweiz in Brünn. Die WM in Finnland und Lettland startet am 12. Mai. SRF überträgt sämtliche Spiele der Schweizer Nati live.

Danach reisen die Schweizer ein erstes Mal nach Riga, wo sie am 28. und 29. April auf Lettland treffen. Den Abschluss der WM-Vorbereitung bildet das vierte Turnier in dieser Saison im Rahmen der Euro Hockey Tour. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft in Göteborg auf Schweden (4. Mai) sowie in Brünn auf Finnland (6. Mai) und Tschechien (7. Mai).