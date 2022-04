Die Eishockey-WM im kommenden Jahr findet nicht wie geplant in Russland statt. Dies beschloss die IIHF am Dienstag.

Russland wird nicht Gastgeber der Eishockey-WM im kommenden Jahr sein. Diesen Entschluss fasste der Weltverband IIHF am Dienstag an einer Council-Sitzung in Zürich. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sei die «Sicherheit und das Wohlergehen von Spielern, Offiziellen, Medienvertretern und Fans» gefährdet, begründete die IIHF ihren Entscheid.

Ersatzort noch offen

Ursprünglich hätte vom 5. bis 21. Mai 2023 in St. Petersburg um die WM-Trophäe gespielt werden sollen. Ein neuer Spielort soll Ende Mai während der WM 2022 in Finnland bekanntgegeben werden.

Kürzlich war Russland auch die Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen worden. Die diesjährige WM (13. Mai bis 29. Mai) findet unter Ausschluss der russischen sowie belarussischen Auswahl statt.