Am Freitag kommt es zum WM-Auftakt in Herning zur Final-Reprise des Vorjahres. Die Nati macht den Eindruck, bereit zu sein.

WM-Auftakt am Freitag

Mit einer einstündigen Trainingseinheit am Donnerstagvormittag hat die Schweiz ihre unmittelbare Vorbereitung auf die WM abgeschlossen. Nach einem kurzen Warm-up am Freitagmorgen gilt es am Nachmittag ernst. Ab 16:20 Uhr duelliert sich die Schweiz im dänischen Herning mit Tschechien.

Die Signale, welche die Schweizer vor dem Startspiel aussenden, sind sehr positiv. Patrick Fischer und seine Schützlinge machen einen lockeren, zugleich aber äussert fokussierten Eindruck. Besonders im Abschlusstraining forderten die Coaches nochmals eine hohe Intensität.

Zwischen den Übungen wurde auch gewitzelt und gelacht, die Chemie im Team scheint auch in diesem Jahr vorzüglich zu sein. Die Schweiz macht den Eindruck, für die anstehende WM-Kampagne bereit zu sein.

Sturm: Meier – Hischier – Moy Andrighetto – Malgin – Riat Bertschy – Jäger – Hofmann Knak – Baechler – Schmid Ambühl Verteidigung: Siegenthaler – Kukan Moser – Glauser Marti – Fora Berni Goalie: Genoni

Warten auf Fiala, Hoffen auf Moy

In Sachen Line-up für das Tschechien-Spiel gibt es nur noch wenige Fragezeichen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag trainierten mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler erst drei der vier bisher gemeldeten NHL-Verstärkungsspieler mit der Nati.

Janis Moser stösst erst im Verlauf des Donnerstags zum Team und wird am frühen Abend noch eine Einzel-Einheit absolvieren, um sich mit dem Eis und den Bedingungen in Herning vertraut zu machen.

Legende: Trifft etwas verspätet in Herning ein NHL-Verteidiger Janis Moser. Getty Images/Rich Graessle

Noch immer offen ist die WM-Teilnahme von Kevin Fiala. Der Stürmer der Los Angeles Kings hat zwar den Medizincheck bei seinem Klub bestanden und grünes Licht erhalten. Noch stehen private Gründe einer Anreise Fialas nach Dänemark im Weg. Die (vorläufige) Absenz von Fiala könnte zum «Glück» von Tyler Moy werden. Der Lakers-Flügelstürmer agierte in den Trainings jeweils in der 1. Sturmlinie neben Nico Hischier und Timo Meier.

Auf los geht's los

Kommt Moy am Freitag tatsächlich zum Zug, wäre er nicht der einzige WM-Neuling. Vieles deutet daraufhin, dass auch Simon Knak, Nicolas Baechler und Sandro Schmid gegen Tschechien zu ihrer WM-Premiere kommen. Tim Berni wäre ein weiterer Debütant. In der Verteidigung ist allerdings noch offen, wer für Moser weichen muss, sollte Letzterer schon am Freitag spielbereit sein.

Viel Angewöhnungszeit hat die Schweiz heuer nicht. Anders als beispielsweise im Vorjahr, in welchem die Nati in den ersten Partien gegen die auf dem Papier schwächeren Teams der Gruppe antrat, steht in Herning gleich zum Auftakt ein Kracher an. Und nach dem 2024 knapp verlorenen WM-Final haben die Schweizer mit den Tschechen noch eine Rechnung offen.

