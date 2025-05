Legende: War vor einem Jahr erfolgreich Nico Hischier trifft im WM-Viertelfinal gegen Deutschland. Keystone/AP/DARKO VOJINOVIC

Wenn die Schweiz am Donnerstag in der WM-Gruppenphase gegen Deutschland antritt, wird sie das mit einem weniger mulmigen Gefühl als auch schon tun. Einerseits würde eine Pleite nicht gleich das Turnier-Aus bedeuten, andererseits gelang letztes Jahr im Viertelfinal gegen den Nachbarn ein wichtiger Erfolg auf dem Weg zu WM-Silber.

Damals in Ostrava siegte die Equipe von Patrick Fischer in einer hart umkämpften Partie mit 3:1. Christoph Bertschy glänzte mit einem Doppelpack, ausserdem traf Nico Hischier kurz vor Ende des 1. Drittels zum 2:0. Der Ehrentreffer ging auf das Konto des in der Schweiz bestens bekannten Dominik Kahun (Ex-SCB, aktuell Lausanne).

Vor diesem erlösenden Sieg hatte sich die Schweiz nahezu einen Deutschland-Komplex aufgebaut. Eine Auswahl der bittersten Niederlagen:

WM 2010 in Deutschland: Viertelfinal Schweiz – Deutschland 0:1

Erstmals seit längerer Zeit trifft die Schweiz an einer WM im Viertelfinal nicht auf einen Topgegner wie Kanada, Russland, USA, Schweden, Finnland oder Tschechien. Die Chancen auf einen Halbfinal-Einzug stehen so gut wie lange nicht mehr.

Doch der WM-Gastgeber hält in Mannheim mit allem dagegen, was er hat. Es entwickelt sich ein hitziger Kampf, 121 Strafminuten werden ausgesprochen. Unvergessen, wie sich der blutende Timo Helbling mit der deutschen Auswechselbank anlegt. Doch trotz 4 Pfosten-Treffern verliert die Schweiz mit 0:1.

Olympia 2018 in Südkorea: Achtelfinal Schweiz – Deutschland 1:2 n.V.

Nach nur 26 Sekunden in der Verlängerung beendet Yannic Seidenberg den Schweizer Traum von einer Olympiamedaille. Zuvor waren die Deutschen nach nur 79 Sekunden in Führung gegangen, Simon Moser traf in der 24. Minute zum Ausgleich.

Während die Deutschen auch in der Folge weiter überraschen und zu Olympiasilber stürmen, kann sich die Schweiz anschliessend an der WM 2018 in Dänemark rehabilitieren – ebenfalls mit dem Gewinn der Silbermedaille.

WM 2021 in Lettland: Viertelfinal Schweiz – Deutschland 2:3 n.P.

Die Schweiz lässt in Riga in der Gruppenphase Tschechien, die Slowakei und Schweden hinter sich und qualifiziert sich hinter Russland auf Platz 2 für die Viertelfinals. Auch der Start in den Viertelfinal lässt sich optimal an. Ramon Untersander und Fabrice Herzog bringen die Schweiz bis zur 34. Minute 2:0 in Führung.

Doch Deutschland schlägt zurück. Erst verkürzt Tom Kühnhackl, ehe Leon Gawanke 44 Sekunden vor Schluss ohne Torhüter und mit einem Mann mehr noch der Ausgleich gelingt. Im Penaltyschiessen tanzt Marcel Noebels Keeper Leonardo Genoni herrlich aus – aus und vorbei.

WM 2023 in Finnland und Lettland: Viertelfinal Schweiz – Deutschland 1:3

Geht es denn noch bitterer? Ja! In Riga stürmt die Schweiz zum Gruppensieg, muss sich einzig im bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel dem WM-Gastgeber geschlagen geben. Als haushoher Favorit tritt die Nati gegen Deutschland an – und unterliegt.

Ein schneller Doppelschlag binnen 36 Sekunden am Ende des 2. Drittels durch JJ Peterka und Nico Sturm bricht den Schweizern das Genick. Im Tor setzt Fischer überraschend auf Robert Mayer anstelle von Genoni – ein Schachzug, der nicht aufgehen sollte.

In den WM-Gruppenphasen behielt die Schweiz in den letzten 20 Jahren stets das bessere Ende für sich. Sämtlich 5 Direktduelle wurden gewonnen. Die Vorzeichen stehen also gut, dass diese Serie weitergehen wird, nachdem nun auch der K.o.-Phasen-Komplex letztes Jahr abgestreift werden konnte.

