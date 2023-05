In Sachen Mentalität sind die Deutschen Extraklasse. Seit 6 Spielen hat die DEB-Auswahl das Messer am Hals. Nun steht sie im WM-Final.

Nach 3 Gruppenspielen stand Deutschland am 15. Mai – vor einer gefühlten Ewigkeit – mit 0 Punkten da. 6 Spiele und 12 Tage später steht der grosse Nachbar der Schweiz im WM-Final. Es ist ein Eishockey-Märchen, das für jedermann unvorstellbar war. Nur nicht für die 25 Spieler und das Trainerteam.

Seit fast 2 Wochen heisst es: Verlieren verboten

Nach der 3. Niederlage am 15. Mai war klar: Will Deutschland noch die Viertelfinals erreichen, müssen fortan lauter Siege her. Die «K.o.-Phase» startete für die DEB-Auswahl somit bereits mit dem 4. Gruppenspiel. Am Ende der Vorrunde stand die Mannschaft von Headcoach Harold Kreis mit 12 Punkten da. Das Messer war stets am Hals, doch die Deutschen konnten sich Mal für Mal befreien.

Mit dieser «Alles-oder-Nichts»-Einstellung – sie kennen inzwischen nichts anderes mehr – stieg Deutschland auch in den Viertelfinal. Auf der Gegenseite die Nati, welche es sich erlaubte, die Vorrunde als frühzeitiger Gruppensieger ausklingen zu lassen.

Die Schweiz mag in spielerischer Hinsicht besser sein als die Deutschen. Doch viel grösser als beim Schiessen, Passen oder Schlittschuhlaufen war die Differenz zwischen den beiden Teams in puncto Mentalität. Und da war Deutschland hochüberlegen.

Auch im Halbfinal wiederauferstanden

Seit dem Samstagabend haben die Deutschen nun eine WM-Medaille auf sicher – die erste seit 70 Jahren. Dabei sah es im Halbfinal gegen die USA zunächst überhaupt nicht nach einer Fortsetzung des deutschen Märchens aus. Nach nicht einmal 4 Minuten hiess es bereits 0:2.

Doch die Widerstände können noch so gross sein: Diese deutsche Auswahl findet einen Weg zurück auf die Erfolgsspur. Alles andere würde auch nicht zur Geschichte Deutschlands an der WM 2023 passen. Das Erfolgsgeheimnis? Berns Dominik Kahun weiss es ganz genau: «Ich glaube nicht, dass irgendeine Mannschaft an diesem Turnier einen solchen Zusammenhalt hat wie wir. Wir glauben an uns. Bis zum Schluss.»

Meister im Meistern von Widrigkeiten

Die Deutschen standen mehr oder weniger während des gesamten Halbfinals gegen die USA mit dem Rücken zur Wand. Am Ende sind es aber erneut die Schwarz-Rot-Goldigen, die jubeln dürfen – zum 6. Mal in Serie in einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Und schauen Sie sich den Overtime-Winner von Frederik Tiffels nochmals genau an: Wenn das nicht die pure Entschlossenheit ist, was dann?

Das WM-Märchen von Deutschland ist ein Segen für jeden neutralen Sportfan. Für uns Schweizer hat es aber auch einen faden Beigeschmack, denn es zeigt auf, wie viel für die Nati an dieser WM, mit diesem WM-Kader, möglich gewesen wäre.