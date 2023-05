Die Eishockey-WM endet für die Schweiz einmal mehr im Viertelfinal.

Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt Deutschland in Riga mit 1:3.

Gegen die DEB-Auswahl schied die Nati bereits 2010 und 2021 in der Runde der letzten Acht aus.

Nach einer hervorragenden Vorrunde inklusive Gruppensieg muss die Schweizer Eishockey-Nati ihre Segel an der Eishockey-WM in Lettland erneut in der ersten K.o.-Runde streichen. Es ist das vierte Mal in Serie, in der die SIHF-Auswahl im Viertelfinal ausscheidet. Und auch das Deutschland-Trauma findet kein Ende – erneut bedeutet der Erzrivale Endstation.

Die entscheidenden Szenen im Spiel in der Riga Arena spielten sich zum Ende des Mitteldrittels ab. Innert 36 Sekunden stellten die Deutschen von 1:1 auf 3:1.

38. Minute: Dominik Kahun behält die Übersicht und legt auf den heranbrausenden John Peterka auf. Mit einem Schuss aus dem Handgelenk bezwingt er Robert Mayer in der linken Ecke zum 2:1.

In einer 2-gegen-1-Situation ziehen die Deutschen in Unterzahl auf Mayer los. Wojciech Stachowiak bedient Nico Sturm, der direkt abzieht und Mayer keine Chance lässt.

01:02 Video Deutscher Doppelschlag: innert 36 Sekunden zum 3:1 Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Die Equipe von Coach Fischer bäumte sich im Schlussdrittel zwar nochmals auf, grosse Gefahr vermochte sie aber nicht mehr auszustrahlen. Möglichkeiten, die Spannung zurückzubringen, waren deshalb Mangelware. Die beste vergab Janis Moser in der 50. Minute, als er aus kurzer Distanz über den Puck haute.

00:47 Video Hier vergibt Moser die beste Chance der Schweiz Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Selbst als der Trainer rund dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene Goalie Mayer mit einem sechsten Feldspieler ersetzte, geriet die Equipe von Harold Kreis nie ins Zittern. Zu gelähmt wirkte das Schweizer Ensemble.

Schwungvoller Auftakt – dann der Nackenschlag

Zu Beginn der Partie war die Schweiz mit viel Schwung aufgetreten. Schon in den ersten Minuten war Mathias Niederberger im deutschen Kasten gefordert. Der erste Treffer fiel aber auf der anderen Seite – und das aus dem Nichts. Maximilian Kastner versuchte sein Glück auf dem rechten Flügel, Mayer konnte die Scheibe nicht kontrollieren und so kullerte diese über die Linie (7.).

00:56 Video Mayer lässt harmlosen Abschluss von Kastner passieren Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Die Antwort der Nati kam nach der ersten Pause: Es dauerte keine Minute, bis die Schweizer für ihre Bemühungen belohnt wurden. Nach einer schönen Kombination in der gegnerischen Zone netzte Siegenthaler auf Vorlage von Fiala zum 1:1 ein. Die Deutschen regten sich darüber fürchterlich auf – allen voran Moritz Seider.

Schliessen 01:08 Video Siegenthaler bringt die Schweiz zurück ins Spiel Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 02:14 Video Seider muss frühzeitig unter die Dusche Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Der Grund: Unmittelbar vor dem Tor war ein Stockschlag Fialas an Seider ungeahndet geblieben. Der deutsche NHL-Star stand zur Spielhälfte erneut im Mittelpunkt, als er Gaëtan Haas mit einem harten Check in die Bande beförderte. Es war die letzte Aktion Seiders – er wurde mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt. Doch auch ohne den Starspieler gelang Deutschland der Coup.

Während bei den Schweizern Wundenlecken angesagt ist, treffen die Deutschen am Samstag im Halbfinal auf die an dieser WM noch ungeschlagenen USA. SRF wird das Spiel live übertragen.