Tschechien schlägt Lettland in der WM-Gruppe B dank einem furiosen Startdrittel und einem bestens aufgelegten David Pastrnak mit 5:1.

Im zweiten Spiel der Gruppe B sichert sich die US-Auswahl die 3 budgetierten Punkte gegen Underdog Grossbritannien.

Kanada zieht in der Gruppe A wieder mit der Schweiz gleich und feiert im 4. Spiel den 4. Vollerfolg.

Das Nachmittagsspiel der Gruppe A zwischen Dänemark und Deutschland konnte aufgrund eines Brandes in der Halle in Helsinki erst um 17:00 beginnen. Deutschland siegte 1:0.

Gruppe B

Tschechien - Lettland 5:1 – 2 Tage nach dem blamablen 1:2 n.P. gegen Österreich haben sich die Tschechen eindrücklich zurückgemeldet. Das Team von Trainer Kari Jalonen zündete im Startdrittel gegen die Letten ein regelrechtes Feuerwerk. Nach 20 Minuten stand es bereits 5:0 für Tschechien, die Partie war zur ersten Pause bereits entschieden. Massgeblichen Anteil am Offensiv-Furioso hatte David Pastrnak, Stürmer der in den NHL-Playoffs kürzlich ausgeschiedenen Boston Bruins. Erst legte der 25-Jährige in der 5. Minute Roman Cervenkas Powerplay-Treffer zum 2:0 mustergültig auf, 64 Sekunden vor der Sirene markierte Pastrnak das 5:0 höchstpersönlich. Die WM in Finnland ist zweifelsohne um eine grosse Attraktion reicher. In dem Sinne, «Tervetuola» (Willkommen), David Pastrnak.

00:26 Video Pastrnak beweist Übersicht, Cervenka vollstreckt Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Grossbritannien - USA 0:3 – Die Nachnomination von Jeremy Swayman hat sich für die US-Amerikaner bereits ausbezahlt. Gleich bei seinem ersten WM-Einsatz hielt der Goalie der Boston Bruins seinen Kasten sauber. Zugegebenermassen verbrachte der 23-Jährige gegen die Briten wie erwartet einen eher geruhsamen Nachmittag (17 Schüsse). Die USA ihrerseits zündeten in der Offensive auch kein Feuerwerk, 3 Treffer erzielten sie dann aber doch. Ben Meyers erlöste die überlegenen Nordamerikaner in der 29. Minute mit dem 1:0. Kieffer Bellows sorgte mit einem Doppelschlag anfangs Schlussdrittel für die Entscheidung (41./44.). Nach 4 Partien stehen die USA bei 8 Punkten.

03:04 Video Zusammenfassung Grossbritannien – USA Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Gruppe A

Kanada – Kasachstan 6:3 – Als einziges Team neben der Schweiz steht auch Kanada nach 4 Gruppenspielen mit dem Punktemaximum von 12 Punkten da. Die «Ahornblätter» bekundeten gegen das noch punktelose Kasachstan aber so ihre Mühe. Die Zentralasiaten gingen in einem wilden 1. Drittel zweimal in Führung, Kanada entschied den Abschnitt aber dennoch mit 3:2 für sich. Nach Kirill Sawitskis 3:4 in der 48. Minute keimte bei den Kasachen nochmals Hoffnung auf. Diese nahm ihnen jedoch Dylan Cozens, der im Schlussdrittel mit seinen Treffern 2 und 3 des Abends für das Schlussresultat von 6:3 sorgte. Am Samstag kommt es in Helsinki zum Spitzenduell zwischen Kanada und der Schweiz.