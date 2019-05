Gruppe A: Deutschland überrascht

Finnland - Deutschland 2:4: Nach 2 Niederlagen beendeten die Deutschen die Vorrunde mit einem Sieg gegen Finnland. 2 Mal waren die Finnen in Führung gegangen; 2 Mal konnte Deutschland ausgleichen. Im Schlussdrittel brachte NHL-Star Leon Draisaitl seine Mannschaft erstmals in Front (45.), und traf zum Schluss ins leere Tor zum 4:2-Endstand. Deutschland überholt mit dem Sieg die USA in der Tabelle und steht auf Platz 3. Die Amerikaner bestreiten ihr letztes Gruppenspiel am Abend gegen Kanada.

Slowakei - Dänemark: 2:1 n.P.: Noch einmal liess die Slowakei das Publikum an der Heim-WM jubeln. Nach einem ausgeglichenen Spiel sorgten Captain Ladislav Nagy und Michal Kristof im Penaltyschiessen für die Entscheidung, während die Dänen keinen ihrer 4 Versuche im Tor unterbringen konnten. Durch den knappen Sieg holten sich die Slowaken die Punkte 10 und 11. Dennoch lagen die Viertelfinals ausser Reichweite.

Gruppe B: Lettland mit 3. Sieg

Norwegen - Lettland 1:4: Dank dem deutlichen Sieg im abschliessenden Gruppenspiel in Bratislava beendet Lettland die WM auf dem 5. Gruppenrang. Tobias Lindström brachte die «Wikinger» im 1. Drittel zwar in Führung, danach war an Elvis Merzlikins im Tor der Balten aber kein Vorbeikommen mehr. Miks Indrasis glich zunächst aus (23.), danach drehten Janis Jaks und Rihards Marenis die Partie endgültig (47./48.). Lausanne-Stürmer Ronalds Kenins machte 5 Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Die Resultate an der WM Gruppe A

Gruppe B

