Kanada schlägt die USA im letzten Gruppenspiel mit 3:0.

Damit holen sich die «Ahornblätter» den 1. Platz in der Gruppe A.

Im Viertelfinal trifft Kanada am Donnerstag um 16:15 Uhrin Kosice auf die Schweiz.

In der Gruppe B holt sich Russland den Gruppensieg.

Kanada kommt an der WM in der Slowakei immer besser in Fahrt. Nach einem 8:1 über Deutschland und einem 5:0 gegen Dänemark liessen die Nordamerikaner auch im Duell mit Nachbar USA keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Schon nach 8 Minuten und dem 2:0 durch Kyle Turris war das Spiel um den Sieg in der Gruppe A so gut wie entschieden. Zuvor hatte Pierre-Luc Dubois nur 109 Sekunden nach dem Puck-Einwurf die Weichen für den kanadischen Sieg gestellt. Jared McCann (36.) sorgte kurz nach Spielmitte für die definitive Entscheidung.

Nun wartet Kanada auf die Schweiz

Dank dem 1. Platz in der Gruppenphase erspielten sich die Kanadier auch das Recht, weiterhin in Kosice spielen zu können. Dort kommt es am Donnerstag zum Viertelfinal-Duell mit der Schweiz, die in der Gruppe B den 4. Rang belegt.

Die WM-Viertelfinals 16:15 Uhr

Kanada

- Schweiz

16:15 Uhr Russland - USA

20:15 Uhr Finnland - Schweden

20:15 Uhr

Tschechien - Deutschland



Zuletzt war die Schweiz an der WM vor einem Jahr auf Kanada getroffen. Im Halbfinal hatte sich das Team von Trainer Patrick Fischer auf dem Weg zu WM-Silber mit 3:2 durchgesetzt.

Sendebezug: «sportlive», SRF zwei, 21.05.2019, 12:15 Uhr