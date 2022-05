Österreich gelingt in der Gruppe B gegen Tschechien mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen ein Coup.

Schweden fährt beim 6:0 gegen Grossbritannien den 3. Sieg im 3. Spiel ein.

Dänemark ringt in der Gruppe A Italien mit 2:1 nieder.

Gruppe B

Tschechien – Österreich 1:2 n.P. – Österreich hat an der WM in Finnland für die erste ganz grosse Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer Roger Bader und Assistenzcoach Arno Del Curto, das zuvor gegen Schweden (1:3) und die USA (2:3 n.V.) nur knapp verloren hatte, schlug Tschechien in Tampere mit 2:1 nach Penaltyschiessen. Die favorisierten Tschechen führten dank einem Tor von Rapperswil-Jona-Stürmer Roman Cervenka bis kurz vor Schluss 1:0. 38 Sekunden vor der letzten Sirene gelang Brian Lebler für die mit einem sechsten Feldspieler agierenden Österreicher noch der Ausgleich. Im Penaltyschiessen sicherte der Ex-Bieler Peter Schneider als einziger erfolgreicher Schütze dem Aussenseiter den Zusatzpunkt.

Schweden – Grossbritannien 6:0 – Schweden bleibt an den Titelkämpfen in Finnland makellos. Das Team von Trainer Johan Garpenlöv wurde gegen Grossbritannien seiner Favoritenrolle voll gerecht. Bereits im 1. Drittel sorgten die Schweden für ganz klare Verhältnisse. Unter anderem dank einem Doppelpack von Rasmus Asplund führten sie mit 5:0. Im letzten Abschnitt war Anton Bengtsson für das Schlussresultat in Tampere verantwortlich.

Gruppe A

Italien – Dänemark 1:2 – Im Duell der beiden bisherigen Gegner der Schweizer Nati behielt das favorisierte Dänemark gegen Italien in Helsinki nur knapp das bessere Ende für sich. Die Skandinavier waren zwar klar besser, bissen sich an den tapfer kämpfenden Italienern aber immer wieder die Zähne aus. Der in der Schweiz bestens bekannte NHL-Stürmer Nikolaj Ehlers schoss die Dänen in der 16. Minute in Führung. In der Folge verpassten sie es aber, für klarere Verhältnisse zu sorgen. Kurz vor dem Ende des 2. Drittels nutzte Italien ein Powerplay dank Alex Petan zum Ausgleich. 1:46 Minuten nach der Pause sicherte Mathias Pau Dänemark dann aber doch noch den 2. Sieg im Turnier.