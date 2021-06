Deutschland schlägt Lettland mit 2:1 und ist nun WM-Viertelfinalgegner der Schweiz.

Kanada trifft in der K.o.-Phase auf Russland. Die Russen schlagen Belarus klar mit 6:0.

In der Gruppe A setzt sich die Schweiz gegen Grossbritannien durch.

Gruppe A

Schweiz - Grossbritannien 6:3 – Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht.

Russland - Belarus 6:0 – Die Russen sind gegen Belarus ihrer Favoritenrolle klar gerecht geworden. Bereits nach dem ersten Drittel stand es 5:0. Erst im letzten Drittel fiel das letzte Tor zum 6:0. Russland trifft damit in einem echten Klassiker im Viertelfinal auf Kanada.

Slowakei - Tschechien 3:7 – Beide Mannschaften standen vor der Begegnung bereits als Viertelfinalteilnehmer fest. Es ging einzig um die Platzierung in der Gruppe A – und natürlich ums Prestige im nachbarschaftlichen Duell. Die schlecht in die WM gestarteten Tschechen feierten schlussendlich einen ungefährdeten 7:3-Sieg. Damit schoben sie sich noch an den Slowaken vorbei auf Gruppenplatz drei.

Gruppe B

Deutschland - Lettland 2:1 – Zum Abschluss der Gruppenspiele gab es einen echten Krimi. Deutschland und Lettland kämpften um den Viertelfinaleinzug. Kanada fieberte ebenfalls mit, denn die «Ahornblätter» waren auf einen Sieg nach 60 Minuten angewiesen – und der kam. Die Deutschen starteten furios mit zwei Toren. Zwar kamen die Letten im Mitteldrittel nochmal ran. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Deutschland trifft nun im Viertelfinal auf die Schweiz, Kanada hat auch noch so gerade die Runde der letzten Acht erreicht und Gastgeber Lettland ist ausgeschieden.

Kanada - Finnland 2:3 n.P. – Die Kanadier mussten sich Finnland am frühen Nachmittag mit 2:3 nach Penaltyschiessen beugen, haben aber trotzdem das Vorrunden-Aus und die WM-Blamage vermeiden können. Weil Deutschland am Abend Lettland besiegen konnte, hat Kanada trotzdem das Viertelfinale erreicht. Als Gruppenvierter geht es nun gegen den Ersten der Gruppe A, Russland.

Italien - USA 2:4 – Auch im letzten WM-Spiel blieb die ersatzgeschwächte italienische Mannschaft ohne Chance. Trotz respektabler Leistung unterlag das Team den USA mit 2:4. Damit schliessen die Italiener als einziges Team die WM ohne Punkte ab. Die USA wiederum gehen als Gruppenerster in den Viertelfinal und treffen dort auf die Slowakei.