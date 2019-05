Legende: Chancenlos Auch gegen Tschechien musste der italienische Goalie 8 Mal hinter sich greifen. Reuters

Gruppe A: Die Slowakei fährt einen 6:3-Pflichtsieg gegen Frankreich ein. Finnland gibt sich gegen Grossbritannien keine Blösse.

Gruppe A: Panik führt die Slowaken zum 2. Sieg

Frankreich - Slowakei 3:6: Bis zur 26. Minute zogen die Gastgeber auf 3:0 davon. Die von Philippe Bozon trainierten Franzosen kamen zwar bis auf 2:3 heran, fielen dann zu Beginn des Schlussdrittels aber auseinander. Die Slowaken brauchten nur etwas mehr als 5 Minuten, um vorentscheidend auf 6:2 zu stellen. Matchwinner aufseiten der Osteuropäer war NHL-Spieler Richard Panik mit 3 Skorerpunkten (1 Tor, 2 Assists).

Finnland - Grossbritannien 5:0: Die Briten überstanden das Startdrittel schadlos, kassierten aber gleich nach der 1. Pause den 1. Gegentreffer durch den Bieler Toni Rajala. Im Anschluss geriet der finnische Erfolg gegen den krassen Aussenseiter nie mehr in Gefahr. Dank dem 4. Sieg im 5. Spiel übernahm «Suomi» vorübergehend Rang 1 in der Gruppe A.

Gruppe B: Bei Italien steht weiter die Null

Österreich - Norwegen 3:5: Die Nordländer verschafften sich in der Schweizer Gruppe etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Im Duell zweier bis anhin punktelosen Teams behielt Norwegen gegen die Österreicher die Oberhand. Die Entscheidung in einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel fiel erst spät. Alexander Reichenberg (50.) und Christian Bull (54.) brachten die Norweger mit 4:2 in Führung. Ohne Goalie schaffte Österreich eine Minute vor Schluss zwar noch den Anschluss. Bull machte 43 Sekunden vor der Sirene mit seinem Hattrick-Tor aber alles klar.

Tschechien - Italien 8:0: Die Italiener können einem langsam aber sicher leidtun. Auch nach 5 Partien steht der Auftaktgegner der Schweiz noch ohne Torerfolg da. Allerdings machte Italien den Tschechen das Leben bis kurz vor Spielmitte einigermassen schwer. Zwischen der 28. und 35. Minuten tobte sich der 12-fache Weltmeister aber aus und erzielte gleich 4 Treffer. Michael Frolik und Dmitrij Jaskin trafen doppelt. Das Torverhältnis der Italiener lautet neu 0:38.