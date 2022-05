Deutschland kann nach dem vierten Sieg in Folge für die Viertelfinals planen. Kasachstan bleibt dagegen weiter ohne Punkte.

Finnland fährt gegen Grossbritannien den budgetierten Sieg ein. Lettland schlägt Österreich im Penaltyschiessen.

Gruppe A

Deutschland - Italien 9:4 – In der Helsinki Ice Hall dauerte es bis zur 26. Minute, ehe sich die Italiener ebenfalls auf dem Scoreboard verewigen konnten. Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 5 Mal getroffen. Der Sieg gegen die gegen den Abstieg kämpfenden Italiener geriet danach selbstredend nie mehr in Gefahr. Nachdem Italien zwischenzeitlich 1:8 zurücklag, betrieben die Südländer immerhin noch etwas Resultatkosmetik. Die Deutschen nehmen nach dem 4. Sieg in Folge Kurs auf die Viertelfinals. Einzig die Auftaktpartie gegen Kanada ging bisher verloren. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Deutschland am Dienstag gegen die Schweiz, zuvor wartet am Sonntag noch Kasachstan.

Kasachstan - Slowakei 3:4 – Die Zentralasiaten belegen ihrerseits weiterhin den Abstiegsplatz in der Gruppe A. Nach dem 3:6 gegen Kanada gelangen den Kasachen zwar auch gegen die Slowakei drei Treffer, zu Punkten reichte es im 5. Spiel aber erneut nicht. Die Slowaken gerieten im Startabschnitt 1:2 in Rückstand, machten aber im Mitteldrittel den Unterschied. Martin Fehervary, Adam Liska (beide während einer 5-Minuten-Strafe gegen die Kasachen) und Juraj Slafkovsky (per Penalty) stellten innerhalb von nicht einmal 5 Minuten auf 4:2. Doppeltorschütze Kirill Panyukov konnte darauf nur noch verkürzen.

Gruppe B

Grossbritannien - Finnland 0:6 – Im Spiel gegen den Tabellenletzten bekundeten die Finnen in Tampere erwartungsgemäss keine Probleme. Den Nordländern reichten gegen offensiv harmlose Briten – im gesamten Turnierverlauf resultierten erst 4 Tore – je zwei Treffer pro Drittel zum ungefährdeten Sieg. Mit Valtteri Filppula (Genf) und Toni Rajala (Biel) trugen sich bei den Finnen auch zwei National-League-Spieler in die Torschützenliste ein.

Lettland - Österreich 4:3 n.P. – Österreich verspielte nach zuvor ansprechenden Auftritten gegen Mitfavoriten im Duell gegen die zuvor punktgleichen Letten womöglich die Chance, im Kampf um den Viertelfinal-Einzug doch noch ein Wörtchen mitzureden. Zwar konnte das Team des Trainergespanns um die Schweizer Roger Bader und Arno Del Curto gegen die Balten jeweils zum 2:2 und 3:3 ausgleichen und eine Verlängerung erzwingen. Im Penaltyschiessen sicherte sich Lettland aber den Zusatzpunkt. Österreich fehlen drei Punkte auf Tschechien, das momentan mit einem Spiel weniger auf dem 4. Platz liegt. Als nächstes geht es für Rot-Weiss-Rot aber gegen die noch ungeschlagenen Finnen.