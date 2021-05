Schweden feiert an der Eishockey-WM in Riga in der Gruppe A beim 4:1 gegen Grossbritannien im 5. Spiel den 2. Sieg.

Kanada bekundet in der Gruppe B gegen Kasachstan lange Mühe, setzt sich am Ende aber dennoch mit 4:2 durch.

Gruppe A

Schweden - Grossbritannien 4:1: Schweden hat auf die 2:4-Niederlage gegen Tschechien reagiert und gegen Grossbritannien den 2. Sieg im 5. Spiel eingefahren. Dabei geriet der Weltmeister bereits im ersten Drittel in Rücklage. William Kirk brachte den Aussenseiter in der 8. Minute mit seinem 5. WM-Treffer in Führung. In der Folge münzte Schweden aber seine Überlegenheit – 56 zu 14 Torschüsse lautete das Schussverhältnis am Ende – auch in Tore um. Die Skandinavier klettern dank dem Erfolg vorübergehend auf Platz 5.

Dänemark - Belarus 5:2: Die dänische Nationalmannschaft rückt dank eines 5:2-Sieges gegen Belarus wieder auf den vierten Rang vor. Ein dänisches Zwischenhoch mit vier Toren zwischen der 45. und 53. Minute sorgte für den Unterschied in der Partie. Fünf verschiedene dänische Spieler sorgten für Zählbares, unter anderen durfte sich Matthias Asperup in seinem allerersten WM-Spiel als Torschütze feiern. Belarus bleibt mit vier Punkten aus fünf Spielen am Ende der Tabelle.

Gruppe B:

Kasachstan - Kanada 2:4: Kanada scheint sich nach dem WM-Horrorstart mit 3 Niederlagen in den ersten 3 Spielen gefangen zu haben. Dem 4:2-Sieg gegen Norwegen liess das junge Team gegen Kasachstan einen Sieg mit dem gleichen Resultat folgen. Die Nordamerikaner gaben gegen den Aufsteiger einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und stellten den Sieg erst 3 Sekunden vor Schluss mit dem Treffer von Connor Brown ins leere Tor sicher. Mit 6 Punkten aus 5 Spielen bleiben die Kanadier trotzdem auf dem 6. Platz kleben.

Lettland - Norwegen 3:4 n.P.: Die Norweger erwiesen sich in der Partie gegen Gastgeber Lettland als Schnellstarter. Die Treffer zum 1:0 (4.), 2:2 (22.) und 3:2 (42.) erzielten die Skandinavier jeweils kurz nach Drittelsbeginn. Weil Norwegens Keeper Henrik Haukeland 10 Minuten vor Schluss patzte, gelang Lettland der Ausgleich. Da Norwegen in der Folge zwei Überzahlsituationen ungegenutzt verstreichen liess und auch in der Verlängerung keine Tore mehr fielen, musste das Penaltyschiessen entscheiden. In diesem behielt Norwegen die Oberhand und sicherte sich den Zusatzpunkt. Trotz der Niederlage rückt Lettland wieder auf Platz 4 vor.