Deutschland schlägt WM-Gastgeber Slowakei 3:2 und bleibt Leader, Aufsteiger Grossbritannien unterliegt den USA 3:6. Gruppe B: Die Schweiz schlägt Norwegen 4:1. Im 2. Spiel nimmt Russland Aufsteiger Italien mit 10:0 auseinander.

Gruppe A: Deutschland gewinnt in extremis

Deutschland - Slowakei 3:2: In einer hochspannenden Schlussphase drehte Deutschland gegen den Gastgeber ein 1:2 in ein 3:2. Markus Eisenschmid (59.) und Oilers-Star Leon Draisatl 27 Sekunden vor Schluss entschieden die Partie mit zwei Traumtoren. Zuvor hatten die Slowaken das Spiel mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel gedreht. Deutschland bleibt dank dem 4. Sieg im 4. WM-Spiel an der Tabellenspitze.

USA - Grossbritannien 6:3: Der Favorit aus Amerika hat den Briten am Ende diskussionslos deren 4. WM-Niederlage zugefügt. Allerdings stand es bis zur Spielmitte nur 1:1 unentschieden, Mike Hammond hatte nach einer Viertelstunde zum sensationellen Ausgleich für Grossbritannien getroffen. Obwohl die zahlreichen US-amerikanischen NHL-Stars um Patrick Kane (1 Tor, 2 Assists) am Ende für den Unterschied sorgten, kam der britische Aufsteiger noch zu zwei weiteren, viel umjubelten Treffern (40./57.).

Gruppe B: Russlands Tormaschinerie läuft

Russland - Italien 10:0: Die «Sbornaja» liess dem Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance und schaffte das erste «Stängeli» dieser WM. Die beiden Jewgenis Dadonow und Kusnetsow schnürten je einen Doppelpack. Auch Capitals-Superstar Alexander Owetschkin konnte sich erstmals an dieser WM als Torschütze feiern lassen. Das Schussverhältnis von 40:15 unterstrich die russische Dominanz.

