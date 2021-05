Russland erhält bei der Eishockey-WM in Riga weitere NHL-Verstärkung. Nach dem Aus in den Playoffs reisen Stürmer Wladimir Tarassenko (St. Louis Blues) sowie Torhüter Ilja Samsonow und Verteidiger Dmitri Orlow (beide Washington Capitals) nach Lettland nach. Allerdings müssen die Spieler zunächst in Quarantäne und werden sechs Tage lang getestet, ehe sie spielen dürfen.