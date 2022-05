Kanada unterliegt an der WM in Finnland in der Gruppe A Dänemark 2:3, steht aber trotzdem im Viertelfinal.

Italien muss sich Kasachstan 2:5 geschlagen geben und steht als Absteiger fest.

In der Gruppe B entscheidet Österreich das kapitale Spiel um den Klassenerhalt gegen Grossbritannien 5:3 für sich.

Tschechien ringt die USA mit 1:0 nieder und qualifiziert sich für die K.o.-Phase.

Gruppe A

Kanada – Dänemark 2:3 – Nach der 3:6-Niederlage gegen die Schweiz wollten die Kanadier gegen Dänemark unbedingt eine Reaktion zeigen. Dieses Unterfangen ging schief. Die stark spielenden Dänen gingen im Startdrittel dank Markus Lauridsen und Peter Regin 2:0 in Führung. Nach dem kanadischen Anschlusstor durch Max Comtois erhöhte Mathias Bau in der 52. Minute wieder. Mehr als Ryan Graves' 2:3 lag für die Nordamerikaner nicht mehr drin. Die Kanadier stehen trotz der Pleite in den Viertelfinals, da nach 7 Runden aus dem Duo Dänemark und Slowakei höchstens noch ein Team besser sein kann. Den Dänen reicht am Dienstag gegen die Slowaken ein Punkt definitiv zum Weiterkommen.

02:10 Video Ehlers: «Es ist einfach unglaublich» Aus Sport-Clip vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

Kasachstan – Italien 5:2 – Zwischen den Kasachen und den Italienern kam es im letzten Spiel der Gruppenphase zum Final um den Verbleib in der Top-Division. Die Zentralasiaten, die zuvor in 6 Spielen ohne Punkt geblieben waren, setzten sich mit 5:2 durch und verbannten Italien in die Division I. Kasachstan war das bessere Team, nach 2 Dritteln lautete das Schussverhältnis 25:11 zu ihren Gunsten. Allerdings führten sie zu diesem Zeitpunkt nur mit 3:2. Zu Beginn des Schlussdrittels sorgte das Team von Trainer Yuri Mikhailis dann aber für die Entscheidung. Roman Starchenko und Nikita Mikhailis stellten mit ihren Toren in der 44. und 47. Minute auf 5:2.

03:28 Video Zusammenfassung Kasachstan – Italien Aus Sport-Clip vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden.

Gruppe B

Österreich – Grossbritannien 5:3 – Wie in der Gruppe A kam es auch in der Gruppe B zum Showdown im Kampf gegen den Abstieg. Die Briten benötigten gegen Österreich zwingend einen Sieg nach 60 Minuten, um das Wunder noch zu schaffen. Lange sah es gut aus, nach 2 Drittel führten sie 2:0, nach 46 Minuten 3:1. Mit dem Messer am Hals drehten die Österreicher aber so richtig auf. Dominique Heinrich, Benjamin Nissner, Thomas Raffl und Peter Schneider sorgten mit ihren Toren noch für die Wende. Grossbritannien steigt in die Division I ab.

04:56 Video Zusammenfassung Österreich – Grossbritannien Aus Sport-Clip vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

USA – Tschechien 0:1 – Das Duell um Platz 3 und die vorzeitige Qualifikation für die Viertelfinals wurde zu einer engen Angelegenheit. Die Tschechen entschieden die Partie gegen die USA mit 1:0 für sich und haben das Ticket für die K.o.-Phase auf sicher. Matchwinner war Matej Blumel mit seinem Treffer in der 8. Minute. Die Amerikaner können den Vorstoss unter die letzten 8 am Dienstag perfekt machen. Ein Punkt gegen Norwegen reicht für das Weiterkommen.