In der Gruppe B entscheidet Gastgeber Finnland eine gehässige Partie mit 52 Strafminuten gegen die USA mit 4:1 für sich.

Kanada feiert in der Gruppe A im 3. Spiel den 3. Sieg. Gegen die Slowakei resultiert ein 5:1.

In den weiteren Partien am Montag ringt Deutschland die Franzosen nieder (Gruppe A), Lettland bodigt Norwegen (Gruppe B).

Gruppe B

Finnland – USA 4:1 – Die Gastgeber bleiben bei der Heim-WM auch nach 3 Spielen makellos. In einem gehässigen Duell gegen die USA sorgte Finnland im Mitteldrittel für die Differenz. Dank 2 Powerplay-Treffern durch Genf-Stürmer Valtteri Filppula und Sakari Manninen innert 54 Sekunden zog «Suomi» von 1:0 auf 3:0 davon. Der Überzahl vorausgegangen war ein Ellbogencheck von Austin Watson, der für den US-Amerikaner eine 5-Minuten-Strafe (plus Restausschluss) zur Folge hatte. Nach Spielmitte sorgte der künftige ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen mit dem 4:0 bereits für die Vorentscheidung. Insgesamt sprachen die Schiedsrichter 52 Strafminuten aus.

Lettland – Norwegen 3:2 – Am Ende mussten die Letten um den ehemaligen Lugano-Goalie Elvis Merzlikins noch um ihren 1. Sieg an der diesjährigen WM zittern. Max Krogdahl brachte Norwegen in der 48. Minute auf 2:3 heran. Der Ausgleich wollte den Skandinaviern aber nicht mehr glücken. Den Unterschied machten die Letten im 2. Drittel, als sie dank Treffern von Nikolajs Jelisejevs (28.) und Roberts Bukarts (34.) auf 3:1 davonziehen konnten. Merzlikins, mittlerweile eine feste Grösse in der NHL bei Columbus, hatte mit 34 Paraden wesentlichen Anteil an den ersten 3 Punkten für Lettland.

Gruppe A

Slowakei – Kanada 1:5 – Die «Ahornblätter» marschieren in Helsinki weiter souverän in Richtung WM-Viertelfinal. Nach Deutschland (5:3) und Italien (6:1) besiegte der Titelverteidiger in der Vorrunde auch die Slowakei. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel, das 1:1 endete, drehten die Kanadier im Mittelabschnitt auf. Winnipeg-Stürmer Pierre-Luc Dubois stellte mit einem Doppelpack (27./38.) vor der 2. Pausensirene auf 3:1. Im 3. Abschnitt sorgten Cole Sillinger (42.) und Morgan Geekie (52.) für das klare Schlussverdikt. Während Kanada nach 3 Partien weiter mit einer weissen Weste dasteht, mussten die Slowaken bereits die 2. Niederlage im 3. Spiel hinnehmen.

Frankreich - Deutschland 2:3 – Die Franzosen waren für die DEB-Auswahl der erwartet hartnäckige Gegner, am Ende setzte sich aber die grössere Klasse von Deutschland durch. Leonhard Pföderl bescherte seinen Farben in der 46. Minute nach einem starken Zuspiel von Marcel Noebels das Game-Winning-Goal zum 3:2. Auf die ersten beiden deutschen Führungen hatte Frankreich jeweils noch mit dem Ausgleich antworten können. Trotz des 2. Sieges im 3. Spiel musste Deutschland auch einen Dämpfer hinnehmen. NHL-Stürmer Tim Stützle verletzte sich im 1. Drittel nach einem Check und konnte nicht mehr weitermachen.