Schweden verliert an der Eishockey-WM in Riga in der Gruppe A gegen Russland nach Penaltyschiessen.

Damit qualifiziert sich die Schweiz vorzeitig für den Viertelfinal. Für die Skandinavier ist das Turnier zu Ende.

Tschechien schlägt Dänemark im Penaltyschiessen mit 2:1.

In der Gruppe B lösen die USA mit einem 2:0-Sieg gegen Deutschland das Viertelfinal-Ticket. Norwegen bezwingt das Überraschungsteam Kasachstan mit 3:1.

Gruppe A

Russland - Schweden 3:2 n.P. – Schützenhilfe für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft: Da Schweden gegen Russland nach Penaltyschiessen verliert, qualifiziert sich die Mannschaft von Patrick Fischer vorzeitig für den Viertelfinal. Die Nordeuropäer erleben derweil eine historische Pleite: Zum ersten Mal seit 1937 steht Schweden nicht unter den besten 8 an einer WM.

Bis 8 Minuten vor Schluss führten die «Tre Kronor» durch ein Tor von Jesper Fröden (9.). Doch innerhalb von 12 Sekunden drehten Anton Slepyschew und Alexander Barabanow (53.) das Spiel, Victor Olofsson erzwang aber noch die Verlängerung (56.). Den entscheidenden Penalty verwandelte Wladimir Tarassenko sehenswert.

Tschechien - Dänemark 2:1 n.P. – Dank 4 Shootout-Toren bei 4 Versuchen hat Tschechien gegen Dänemark einen wichtigen 2:1-Erfolg gefeiert. Tschechien, das durch Ex-Ambri-Spieler Dominik Kubalik die frühe Führung der Dänen (4.) ausgeglichen hatte (46.), bejubelte den Sieg bereits in der Verlängerung ein erstes Mal. Doch das Tor von Filip Hronek 24 Sekunden vor Ende der Verlängerung wurde nach Studium der Videobilder aufgrund eine Offside-Position annulliert. So kam es zum Penaltyschiessen, in dem die Dänen 3 von 5 Versuchen versenkten, während die Tschechen makellos blieben.

Gruppe B

USA - Deutschland 2:0 – Nach Titelverteidiger Finnland haben in der Gruppe B auch die USA die Viertelfinals erreicht. Kurz vor Ende des Mitteldrittels eröffnete Jason Robertson das Skore für die Amerikaner, 27 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Colin Blackwell mit einem «Empty-Netter» für die Entscheidung. Die Deutschen, die mit 3 Siegen in die WM gestartet waren, kassierten die 3. Niederlage in Folge und müssen mehr denn je um die Viertelfinal-Quali bangen.

Norwegen - Kasachstan 3:1 – Das Überraschungsteam Kasachstan muss um seine erste Viertelfinalteilnahme bangen. Die Mannschaft aus der ehemaligen Sowjetrepublik verlor sein letztes Vorrundenspiel gegen Norwegen 1:3 und benötigt am Dienstag Schützenhilfe, um die K.o.-Runde zu erreichen.