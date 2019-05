In der Gruppe A siegen die USA, Kanada und die Slowakei klar. In der Gruppe B sind Norwegen und Russland erfolgreich.

Gruppe A: Finnland und Deutschland weiter

Kanada - Deutschland 8:1: Gegen den ersten «grossen» Gegner an dieser WM blieb Deutschland chancenlos. Die Kanadier zogen von Beginn weg ihr Spiel auf und gingen früh in Führung. Im letzten Drittel setzte Kanada zum Schaulaufen an. Am Ende bejubelten die Kanadier einen 8:1-Sieg und qualifizieren sich für den Viertelfinal.

Dänemark - USA 1:7: Die Amerikaner übernahmen gegen Dänemark von Beginn weg die Kontrolle. Nach 20 Minuten führten sie bereits mit 4:0 und konnten in der Folge ein wenig zurückschalten. Anders als Finnland und Deutschland, welche dank dem Sieg der USA respektive der Niederlage der Dänen bereits als Viertelfinalisten feststehen, haben die Amerikaner das K.o.-Ticket noch nicht auf sicher.

Grossbritannien - Slowakei 1:7: Die Briten bleiben auch im 5. Spiel ohne Punkte. Gegen Gastgeber Slowakei setzte es für das britische Team eine weitere klare Niederlage ab. Die Slowaken wahren sich derweil die rechnerische Möglichkeit, doch noch in den Viertelfinal einzuziehen.

Gruppe B: Russland unaufhaltsam

Lettland - Russland 1:3: Die «Sbornaja» hat im 5. WM-Spiel den 5. Sieg eingefahren. Dem Olympiasieger reichte gegen Lettland ein effizientes Mitteldrittel, um den 0:1-Rückstand aus der 11. Minute auszumerzen. Damit steht Russland nach 5 von 7 Vorrundenspielen als Viertelfinalist fest. Vom Sieg der Russen respektive der Niederlage der Letten profitierte auch das spielfreie Tschechien, das ebenfalls vorzeitig für die K.o-Runde qualifiziert ist.

Italien - Norwegen 1:7: Trotz einer weiteren Niederlage konnten die Italiener an dieser WM ein erstes Mal jubeln. Angelo Miceli schoss den 1. Treffer für die italienische Nationalmannschaft an diesem Turnier.

Sendebezug: sportaktuell, SRF zwei, 17.05.2019, 22:20 Uhr