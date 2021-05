Für Schweden setzt es in der Schweizer Gruppe A im ersten WM-Spiel eine Niederlage ab. Russland lässt Aussenseiter Grossbritannien keine Chance.

Finnland startet die Mission Titelverteidigung in der Gruppe B mit einem Sieg gegen die USA erfolgreich. Deutschland gewinnt im Gegensatz zu Gastgeber Lettland auch sein zweites Spiel.

Gruppe A: Dänemark überrascht Schweden

Dänemark - Schweden 4:3: Der 11-fache Weltmeister Schweden ist mit einer Niederlage in die WM in Riga gestartet. Beim 3:4 gegen Dänemark lag «Tre Kronor» 1:0 und 2:1 vorne, ehe den Dänen zum Ende des Mitteldrittels dank einem Doppelschlag innert 36 Sekunden die Wende zum 3:2 gelang. Bei den Dänen ragte Nicklas Jensen, Flügel bei Jokerit Helsinki, mit 3 Toren und 1 Assist heraus. Den Führungstreffer hatte Dänemark den Schweden mit einem katastrophalen Fehlpass direkt auf die Schaufel von Carl Klingberg auf dem Silbertablett serviert.

Grossbritannien - Russland 1:7: Aussenseiter Grossbritannien blieb gegen Russland ohne Chance. Bereits nach 11 Minuten lagen die Briten mit 0:4 in Rückstand und verloren letztlich nur mit 1:7, weil der Favorit nach dem Startfurioso das Tempo deutlich drosselte. Für Russland ist es nach dem 4:3 gegen Tschechien der 2. Sieg an der WM.

Gruppe B: Finnland startet Mission Titelverteidigung erfolgreich

Finnland - USA 2:1: Finnland, das vor 2 Jahren in Dänemark die letzte WM gewonnen hatte, begann in Riga die Mission Titelverteidigung mit einem 2:1-Erfolg über die USA. Atte Ohtamaa und Iiro Pakarinen erzielten innerhalb von 9 Minuten im Mitteldrittel die beiden finnischen Tore. Jason Robertson gelang für die USA kurz vor der 2. Pause der Anschlusstreffer. Das US-Team kam dem Ausgleich in der Schlussphase mehrmals nahe, konnte aber nicht mehr reüssieren.

Norwegen - Deutschland 1:5: Keine 24 Stunden nach dem 9:4-Spektakel gegen Italien hat Deutschland auch sein zweites WM-Gruppenspiel gewonnen. Der Olympia-Silbergewinner von 2018 setzte sich gegen Norwegen mit 5:1 durch und sicherte der Mannschaft von Toni Söderholm den ersten WM-Sieg gegen Norwegen seit 2007.

Lettland - Kasachstan 2:3 n.P.: Die überzeugende Leistung des Gastgebers, die am Starttag des Turniers in einem überraschenden Sieg gegen Kanada (2:0) gegipfelt hatte, wurde nur tags darauf relativiert. Denn beim 2. WM-Auftritt musste sich Lettland Aussenseiter Kasachstan mit 2:3 im Shootout beugen. Dabei hatte das Team von Cheftrainer Bob Hartley (ex ZSC) zweimal vorgelegt. Die Kasachen konnten reagieren – das zweite Mal in der 46. Minute blitzschnell nur 12 Sekunden nach dem 2:1.