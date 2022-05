An der WM-Vorrunde in Finnland haben die USA, Tschechien und Finnland in der Gruppe B Sieg gefeiert.

In der Gruppe A fuhren Dänemark und die Slowakei Pflichterfolge ein.

Die Schweiz schlägt Kanada bravourös mit 6:3.

Gruppe B

Schweden – USA 2:3 n.V. – 12 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung kürte sich Adam Gaudette endgültig zum Matchwinner. Der Stürmer der Ottawa Senators zog nach einem zügigen Gegenangriff schnörkellos ab und bescherte seinem Team mit dem 3:2 den Zusatzpunkt. Kurz zuvor war Lucas Wallmark noch am starken US-Goalie Jeremy Swayman gescheitert. In der regulären Spielzeit hatten sich die beiden Teams im Verfolgerduell in Tampere einen ausgeglichenes Spiel geliefert. Rasmus Dahlin brachte die Skandinavier in der 3. Minute in Führung, Gaudette (8.) glich kurz darauf aus. Auf die erstmalige Führung der US-Amerikaner durch Nate Schmidt vermochte Schweden in Person von Carl Grundström zu reagieren.

00:59 Video Gaudette mit Siegtor in der Overtime Aus Sport-Clip vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Norwegen – Tschechien 1:4 – Tschechien hat einen grossen Schritt in Richtung Viertelfinals gemacht. Im Direktduell mit Norwegen feierten die Tschechen einen 4:1-Sieg. David Pastrnak glänzte beim Erfolg gegen die Skandinavier mit einem Doppelpack. Der Vorsprung der drittplatzierten Tschechen auf das fünftplatzierte Lettland beträgt 2 Spiele vor Schluss 5 Punkte.

02:34 Video Zusammenfassung Norwegen – Tschechien Aus Sport-Clip vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Österreich – Finnland 0:3 – Mit je einem Treffer pro Drittel kam der WM-Gastgeber in Tampere zu einem ungefährdeten Sieg über Österreich. Mit Valtteri Filppula von Genf-Servette (2.) und Toni Rajala (48.) vom EHC Biel trugen sich 2 Akteure aus der National League in die Torschützenliste ein. Nach dem jüngsten Erfolg liegt Finnland mit 16 Punkten an der Tabellenspitze, hat allerdings 1 Spiel mehr als Erzrivale Schweden auf dem Konto. Österreich hingegen befindet sich mit 4 Punkten aus 6 Spielen weiter auf Rang 7 und damit im Abstiegskampf.

02:46 Video Zusammenfassung Österreich – Finnland Aus Sport-Clip vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Gruppe A

Italien – Slowakei 1:3 – Die Slowakei bleibt im Rennen um einen Platz in den Viertelfinals. Die Slowaken feierten gegen Italien einen 3:1-Pflichtsieg und zogen mit den viertplatzierten Dänen gleich. Michal Kristof, Adam Sykora und Alex Tamasi trafen für den Favoriten. Alex Trivellato hatte für die Italiener zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

02:08 Video Zusammenfassung Italien – Slowakei Aus Sport-Clip vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Dänemark - Frankreich 3:0 – Den Dänen reichte ein Treffer vor und nach der ersten Drittelspause, um noch vor Spielhälfte auf die Siegerstrasse einzubiegen. Peter Regin eröffnete nach 17 Minuten das Skore zugunsten der Skandinavier, Joachim Blichfeld (26.) erwischte Henri‑Corentin Buysse zwischen den Beinen und erhöhte für die Dänen in Überzahl. Den Schlusspunkt setzte Julian Jakobsen kurz vor der letzten Sirene ins leere Tor. Über den Sieg freuen sich auch die Schweiz und Deutschland, die beide vorzeitig als WM-Viertelfinalisten feststehen.