Kanada gerät gegen Italien zwar kurzzeitig in Rücklage, siegt dann aber standesgemäss.

Kanada gerät gegen Italien zwar kurzzeitig in Rücklage, siegt dann aber standesgemäss.

In der «Schweizer» Gruppe A bezwingt zudem auch Frankreich die Kasachen.

Das Schweizer Duo Bader/Del Curto an der Bande von Österreich kann einem Mitfavoriten beinahe ein Bein stellen.

Im Gruppe-B-Gipfel schlägt Schweden die Tschechen mit 5:3. Und Grossbritannien macht gegen Norwegen innert kürzester Zeit einen 0:3-Rückstand wett, unterliegt aber im Penaltyschiessen.

Gruppe A

Italien - Kanada 1:6 – Titelverteidiger Kanada hat an der WM in Finnland auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Zwar geriet der Favorit in Helsinki in der 13. Minute nach einem schönen Konter der Italiener in Rückstand, im Mitteldrittel schlugen die Kanadier dann aber Kapital aus ihrer Überlegenheit und zogen von 1:1 (16.) auf 4:1 (38.) davon. Die Italiener brachten in den ersten 40 Minuten bloss 6 Torschüsse zu Stande (total 12).

Frankreich - Kasachstan 2:1 – Das Duell zweier Turnier-Aussenseiter und Start-Verlierer ging knapp an «Les Bleus». Trotzdem zeigten sich die Kasachen in der Defensive deutlich stabiler im Vergleich zum Vortag (1:9 gegen Dänemark) und kassierten nur 2 Tore im Mitteldrittel, nachdem sie in der 6. Minute hatten in Führung gehen können. Als dritte Aufgabe wartet die Schweizer Nati am Dienstag auf Kasachstan (live ab 19 Uhr bei SRF zwei).

Gruppe B

Österreich - USA 2:3 n.V. – Der zweimalige Titelträger USA zog beim 3:2 nach Verlängerung gegen Österreich den Kopf spät doch noch aus der Schlinge. Adam Gaudette vom NHL-Klub Ottawa Senators (49.) glich für den Favoriten im Schlussdrittel aus, der 18-jährige Luke Hughes erzielte nach 3 Minuten in der Overtime den Siegtreffer.

Tschechien - Schweden 3:5 – Die Osteuropäer erwischten einen Start nach Mass: Die Vorlage zur Führung (7.) durch David Krejci besorgte Lakers-Akteur Roman Cervenka. Das «Tre-Kronor»-Team fand 36 Sekunden vor dem Ertönen der ersten Sirene eine Antwort darauf und hatte nach einem Energieanfall zu Beginn des Mitteldrittels die Partie unter Kontrolle. Nur gerade 6 Minuten benötigten die Schweden, um auf 4:1 davonzuziehen. Cervenka liess sich zwar noch einen weiteren Assist notieren, das Ruder konnten seine Tschechen aber nicht mehr herumreissen. Allerdings liessen sie sich nicht abschütteln: So konnten sie nach dem 2:5 (45.) nur 29 Sekunden später nochmals verkürzen zum 3:5-Endstand.

Norwegen – Grossbritannien 4:3 n.P. – In der Nokia Hall in Tampere verspielten die Norweger im Schlussdrittel gegen Grossbritannien eine 3:0-Führung, sicherten sich im Penaltyschiessen aber noch den Sieg. Den Briten waren zuvor innert 3:18 Minuten 3 Treffer zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich gelungen. Im Shootout war der Norweger Mathias Trettenes, in der vergangenen Saison der Swiss League Captain von La Chaux-de-Fonds, einer von zwei erfolgreichen Schützen bei den Norwegern.