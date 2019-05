Mit einem 2:0-Sieg gegen Lettland hat die Schweizer Eishockey-Nati am Samstag in Weinfelden die Vorbereitung für die WM in der Slowakei abgeschlossen. Wie lautet das Fazit nach den 4 Partien gegen Frankreich und die Letten? SRF-Kommentator Christoph Sterchi zieht Bilanz und blickt auf das Turnier voraus.

Bilanz: «Die Schweizer Nati ist bereit»

3 Siege und 1 Niederlage bei einem Gesamtskore von 15:5 Toren haben für die Nati in den 4 Testspielen herausgeschaut. Dies gegen zwei Teams, gegen die Siege mittlerweile ein Must sind. Die Mannschaft habe Hochs und Tiefs gehabt, meint Sterchi. Überzeugt hat ihn die Disziplin der Equipe von Coach Patrick Fischer.

Defensive: «Darauf kann die Schweiz aufbauen»

Besonders überzeugt hat die Nati in der Defensive. Einzig beim 3:4 gegen Frankreich stimmte die Leistung nicht. Man habe den Gegnern ansonsten kaum Chancen gelassen, das Forechecking und die Zuordnung in der eigenen Zone hätten bestens geklappt, so Sterchi.

Offensive: «Es braucht eine Steigerung»

Viel Luft nach oben hat die Schweiz in der Offensive. Der Zug aufs Tor fehle, man lasse sich zu leicht in die Ecken abdrängen, kritisiert Sterchi. Zudem sei das Powerplay nicht genügend. Und gerade mit den Special Teams gewinne man auf internationalem Niveau die Spiele.

Die WM-Perspektive: «Ab dem Viertelfinal ist alles offen»

Die Erwartungen an die Nati sind nach der Silbermedaille von 2018 hoch. Doch Sterchi warnt und verweist auf den Absturz an der WM 2014, der auf das Silber aus dem Vorjahr folgte. Das Potenzial schätzt Sterchi gross ein: «Es ist vermutlich die technisch beste Nati, die jemals an eine WM gereist ist.»

