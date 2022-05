Am Freitag beginnt in Finnland die Eishockey-WM. In diesem Artikel finden Sie alles Wissenswerte zum Turnier.

Wann wird gespielt?

Das Turnier wird am 13. Mai um 15:20 Uhr Schweizer Zeit mit den Partien Frankreich – Slowakei (Gruppe A) und USA – Lettland (Gruppe B) lanciert. Die K.o.-Phase beginnt am 26. Mai mit den Viertelfinals. Das Endspiel ist am 29. Mai um 19:20 Uhr angesetzt.

Wo wird gespielt?

Die beiden Austragungsorte sind Helsinki und Tampere. In der finnischen Hauptstadt wird in der Helsinki Ice Hall (Fassungsvermögen 8200 Zuschauer) gespielt, nachdem die Helsinki Halli (früher bekannt als Hartwall Arena) wegen den Sanktionen gegen Russland (die Helsinki Halli hat russische Besitzer) als Spielort gestrichen worden war. In Tampere wird in der Nokia Arena (Fassungsvermögen 13'500 Zuschauer) gespielt.

Wie wird gespielt?

In den beiden Achtergruppen spielt jeder gegen jeden. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 4 beider Gruppen erreichen die Viertelfinals. Danach folgen die Halbfinals, das Bronzespiel und der Final. Wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine wurden Russland und Weissrussland aus dem Teilnehmerfeld gestrichen und durch Frankreich sowie Österreich ersetzt.

Wer tritt als Titelverteidiger an?

Vor einem Jahr setzte sich Kanada in der lettischen Hauptstadt Riga im WM-Final mit 3:2 n.V. gegen Finnland durch.

Wie heissen die Favoriten?

Nach dem Ausschluss von Russland befindet sich zwar ein Favorit weniger im Teilnehmerfeld. Aber für Gold kommen die üblichen Verdächtigen in Frage und zwar Rekord-Weltmeister und Titelverteidiger Kanada, Olympiasieger und Gastgeber Finnland sowie die Schweden. Die grössten Aussenseiterchancen haben die USA.

Und die Schweizer Nati?

Die Schweiz steigt am 14. Mai um 15:20 Uhr mit der Partie gegen Italien ins Turnier. Das Minimalziel des Vize-Weltmeisters von 2013 und 2018 heisst wie immer Viertelfinal. Man träumt aber von mehr. Die Nati trägt alle ihre Gruppenspiele in Helsinki aus.