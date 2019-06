Nach torloser Halbzeit noch mit Pfiffen vom Publikum in die Kabine verabschiedet, hat Brasilien zum Auftakt der Heim-Copa einen letztlich diskussionslosen 3:0-Erfolg über Bolivien gefeiert.

Nach dem Wiederanpfiff folgte in Sao Paulo gleich ein Aufreger, als der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana, der bei der WM 2018 das Endspiel gepfiffen hatte, erst nach Studium der Videobilder auf Handspenalty für die «Seleçao» entschied. Barcelona-Star Coutinho (50.) verwandelte sicher und erhöhte kurz darauf nach einem sehenswerten Angriff per Kopf auf 2:0 (53.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Everton (85.).

Nervös ohne Neymar

Ohne ihren verletzt aus dem Kader gestrichenen Superstar Neymar (Sprunggelenk) merkte man der Elf von Nationaltrainer Tite über weite Strecken die Nervosität an. Und so sorgte selbst der Torreigen im zweiten Durchgang unter den 47'260 Augenzeugen im 67'000 Zuschauer fassenden Estadio do Morumbi, darunter auch Staatspräsident Jair Bolsonaro, nie für richtige Begeisterung.