Legende: Des einen Freud' ... Während Benin vom Titel träumt, muss Mitfavorit Marokko die Koffer packen. imago images

Titelkandidat Marokko ist in den Achtelfinals des Afrika Cups gegen Benin gescheitert. Die Nordafrikaner mussten sich in Kairo mit 1:4 im Penaltyschiessen geschlagen geben. Nach 90 Minuten und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.

Pechvogel der spielerisch überlegenen Marokkaner war Starspieler Hakim Ziyech. Der Profi von Ajax Amsterdam setzte in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit einen Penalty an den Pfosten.

Mané schiesst Senegal zum Sieg

Benin, das ab der 97. Minute nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielte, steht erstmals an einer afrikanischen Meisterschaft in den Viertelfinals. Gegner dort wird der Senegal sein, der sich gegen Uganda mit 1:0 durchsetzte. Liverpools Topstürmer Sadio Mané vergab nach gut einer Stunde einen Foulpenalty, doch dank seinem Treffer in der 15. Minute fiel dies nicht ins Gewicht.