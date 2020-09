Am 6. September 1995 spielte das Team von Coach Roy Hodgson in Schweden um die Qualifikation zur EM 1996 in England. In Erinnerung blieb weniger das 0:0 als die Ereignisse während der Nationalhymne. Auf Anregung von Captain Alain Sutter rollte die Mannschaft ein Leintuch aus. Darauf stand: «STOP IT CHIRAC».

Legende: Stiller Protest Ohrel, Sforza, Knup, Henchoz, Fournier, Sutter, Hottiger und Quentin (von links). Keystone

Aktion rief Uefa auf den Plan

Der ­damalige französische Staatspräsident hatte im Süd­pazifik Atomtests angeordnet. Die Aktion der Nati fand über die Schweizer Grenze hinaus Zustimmung. Der Verband war weniger glücklich, SFV-Präsident Marcel Mathier liess verlauten, man dürfe den Sport nicht für Politik missbrauchen.

Die Mannschaft entging am Ende einer Bestrafung. Die Uefa aber machte im Nachgang ihre Mitgliedverbände darauf aufmerksam, dass in ­Zukunft politische Aktionen auf dem Spielfeld streng bestraft werden würden.