Jean-Pierre Nsame ist an den SFL-Awards wenig überraschend zum «Best Player» erkoren worden. Der YB-Stürmer, bereits im Vorjahr Spieler des Jahres, hatte am Meistertitel der Berner mit seinen Treffern massgeblichen Anteil. Mit 32 Toren stellte er einen Rekord in der Super League auf. Nsame setzte sich in der von einer Fachjury getroffenen Wahl gegen St. Gallens Jordi Quintilla und Miroslav Stevanovic von Servette durch.

Das Tor des Jahres erzielte mit Nicolas Moumi Ngamaleu ebenfalls ein YB-Akteur. Er hatte den Ball beim 3:3 gegen St. Gallen am 23. Februar nach schöner Piroutte im Zidane-Stil herrlich ins Tor geschlenzt.

Die weiteren Auszeichnungen: