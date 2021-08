Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft sichert sich WM-Bronze.

Im Spiel um Platz 3 schlägt die Schweiz den Senegal in einer umkämpften Partie 9:7.

Gastgeber Russland holt dank einem 5:2-Sieg im Final gegen Japan den WM-Titel.

Doch noch ein Happy End für die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft. Nach der unglücklichen Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Russland gewinnt die Schweiz das Spiel um Platz 3 gegen den Senegal 9:7 und sichert sich WM-Bronze. Nach Silber 2009 ist es die zweite WM-Medaille für die Schweiz.

Das Team von Trainer Angelo Schirinzi bewies in einer umkämpften Partie unter den Augen von Fifa-Präsident Gianni Infantino einmal mehr Moral. Trotz mehr Spielanteilen gerieten die Schweizer 1:3 und 3:5 in Rückstand. Erst Noel Otts Treffer zum 6:5 brachte die Schweiz ein erstes Mal in Führung. Mitverantwortlich für die Schweizer Wende war auch Eliott Mounoud. Der Torhüter traf zweimal.

Schliessen 00:31 Video Torhüter Mounoud bringt die Schweiz zurück in die Partie Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen 00:30 Video Spaccarotella gleicht wieder aus Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

Hodel wieder überragend

Obwohl die Schweiz im letzten Drittel noch einmal den Ausgleich hinnehmen musste, liess sie sich den Sieg nicht mehr nehmen. Einmal mehr war es Glenn Hodel, der dem Spiel den Stempel aufdrückte. Der 24-Jährige sorgte mit einem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung.

Schliessen 00:38 Video Hodel bringt die Schweiz wieder in Front Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen 00:38 Video Hodel: «Es war wie ein Märchen» Aus Sport-Clip vom 29.08.2021. abspielen

Raus war die Spannung aber auch nach dem achten Schweizer Treffer 48 Sekunden vor Schluss noch nicht. Nur zwei Sekunden nach dem 8:6 kam der Senegal noch einmal auf ein Tor heran. Erst nach Otts Penalty zum 9:7 konnten die Schweizer aufatmen.

Schweizer räümen Turnier-Awards ab Box aufklappen Box zuklappen Im Anschluss an die Finalspiele an der WM wurden gleich 3 Schweizer Beachsoccer-Spieler mit Fifa-Awards ausgezeichnet. Bester Spieler: Noel Ott

Bester Torschütze: Glenn Hodel (12 Tore)

Bester Goalie: Eliott Mounoud

Russland zum 3. Mal Weltmeister

Im Final setzten sich die einheimischen Russen gegen Japan mit 5:2 durch. Für den Gastgeber ist es nach 2011 und 2013 der 3. WM-Titel der Geschichte.