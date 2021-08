Dank einem bärenstarken Dejan Stankovic schlägt die Schweiz El Salvador mit 8:7 und wahrt an der WM ihre weisse Weste.

Beachsoccer-WM in Moskau

Die 1. Niederlage im 3. Spiel für die Schweizer Beachsoccer-Nati schien nach einem schwachen 2. Drittel und dem 7:4 für El Salvador schon fast besiegelt. Doch die SFV-Auswahl im Allgemeinen und Dejan Stankovic im Speziellen sorgten in den Schlussminuten für eine eindrückliche Wende.

WM-Treffer 42 bis 45 für Stankovic

Initiiert wurde diese von Kevin Wandji Tchatat, der bei seinem WM-Debüt genauso reüssierte (5:7) wie zuvor im Spiel auch Benjamin Looser (1:1) und Patrick Rüttimann (3:1). Dann folgte die grosse Show von Stankovic, der insgesamt 4 Tore markierte.

Erst brachte der 35-Jährige die Schweiz per Freistoss auf 6:7 heran, knapp 3 Minuten später nutzte der Routinier den Verkehr vor dem gegnerischen Tor aus, um auszugleichen. Den Schlusspunkt zum 8:7-Siegtreffer setzte Stankovic 47 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit mit einer Direktabnahme nach einem Eckball.

Durchhänger im Mittelabschnitt

Vor der Aufholjagd hatten sich die Schweizer gegen die bereits vor der Partie ausgeschiedenen Zentralamerikaner schwergetan. Aus einem 1:3 nach den ersten 12 Minuten machte El Salvador im 2. Drittel ein 6:4. Frank Velasquez gelang dabei ein äusserst sehenswerter Treffer, er erwischte den Schweizer Goalie Silvano Kessler per direkt verwandeltem Eckball mit dem Aussenrist.

Jetzt wartet Uruguay

Die Schweiz stand bereits vor dem abschliessenden Gruppenspiel als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Dank dem 3. Sieg im 3. Spiel zieht das Team von Trainer Angelo Schirinzi nun als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein. In der Runde der letzten 8 bekommt es die Schweiz am Donnerstag um 15:30 Uhr mit Uruguay zu tun.

