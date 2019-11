Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft scheitert im WM-Viertelfinal mit 4:5 an Italien und muss die Koffer packen.

Das entscheidende Tor für die Italiener fällt in der allerletzten Spielsekunde.

Zuvor hatte die Schweiz lange mehr vom Spiel gehabt.

Präzision ist eigentlich eine Tugend der Schweizer. Im WM-Viertelfinal an der Beachsoccer-WM zeigten aber die Italiener eine Punktlandung.

Denn als Emmanuele Zurlo das entscheidende 5:4 bejubelte, war die Spielzeit just abgelaufen und zeigte die Uhr in Asuncion 0:00 Minuten an. Die Schweiz, die zuvor über die gesamte Spieldauer gut mitgehalten hatte, schied so auf die bitterst mögliche Art und Weise aus.

Italien mit Steigerungslauf im WM-Halbfinal

Das Team von Trainer Angelo Schirinzi war gegen die favorisierten Italiener lange Zeit die bessere Mannschaft gewesen und lag bis zur 31. Minute nie in Rückstand. Noël Ott (5./10.) zeichnete sich im Startdrittel als Doppeltorschütze aus, im 2. Drittel traf Captain Mo Jäggy in seinem letzten WM-Spiel der Karriere zum 3:1.

Danach steigerte sich Italien aber – und der Schweiz ging die Puste aus. Als Zurlo Italien mit dem 4:3 fünf Minuten vor dem Ende ein erstes Mal in Front schoss, glich Philipp Borer zwar postwendend wieder aus. Auf die allerletzte Aktion der Partie konnte die Schweiz aber nicht mehr reagieren.

Im WM-Halbfinal trifft Italien am Samstag auf Russland. Die «Sbornaja», 2011 und 2013 Weltmeister, schlug Titelverteidiger Brasilien nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3. In der Gruppenphase hatte Russland, das derzeit im Beachsoccer die Nummer 2 der Welt ist, nicht immer überzeugt und nur den 2. Platz belegt.

WM-Viertelfinals Brasilien - Russland 3:4

Senegal - Portugal 2:4

Italien - Schweiz 5:4

Japan - Uruguay 3:2

