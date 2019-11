Die Schweiz hat an der Beachsoccer-WM in Paraguay gegen Japan 3:5 verloren. Im Viertelfinal wartet nun Italien.

Die Schweiz stand an der WM in Paraguay nach den Siegen über die USA und Gastgeber Paraguay schon vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Japan als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Im Duell mit den Asiaten ging es deshalb einzig noch um den Gruppensieg.

Trainer Angelo Schirinzi setzte einige Spieler ein, die bislang noch nicht oft zum Einsatz kamen an dieser WM. Ob sich die Schweiz mit der japanischen Defensive deshalb so schwer tat? Die Nati konnte sich jedenfalls kaum in gute Abschlusspositionen bringen.

Kurioses Tor von Ott

Nach 2 Dritteln lag die Schweiz 1:4 zurück. Das einzige Tor erzielte Noel Ott mit etwas Glück, der Ball prallte in einem ungewohnten Winkel vom Sand ins Tor ab. Für eine Aufholjagd zeigte sich die Nati in der Offensive trotz zwei Toren von Dejan Stankovic in der Schlussphase zu wenig kreativ.

Die Schweiz trifft in den Viertelfinals am Donnerstag um 23:25 Uhr Schweizer Zeit damit auf Italien. Die Europäer gewannen die Gruppe B vor Uruguay, das sich somit ebenfalls für die Runde der letzten 8 qualifizierte.