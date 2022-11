Gleich drei Mitglieder der Schweizer Nati sind in ihrer jeweiligen Kategorie für die Beachsoccer-Wahl 2022 nominiert.

Wahl am Freitag

Legende: Zuletzt erfolgreich unterwegs Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft. IMAGO / SNA

Am Freitag findet in Dubai die Wahl für die besten Beachsoccer-Vertreter des Jahres 2022 statt.

Die Schweiz ist bei der Wahl in den Vereinigten Arabischen Emiraten gleich dreifach vertreten. Angelo Schirinzi wurde als bester Trainer nominiert. Noel Ott steht zur Wahl als bester Spieler und Eliott Mounoud geht in das Rennen als bester Torhüter.

Die Schweiz hatte 2021 an der WM in Moskau die Bronzemedaille gewonnen. In diesem Jahr holte die Nati den Europameistertitel. Im Final schlug das Team von Trainer Schirinzi Portugal mit 6:5.