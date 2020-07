Es hatte geblutet, das französische Fussballherz, als «Les Bleus» 2016 an der Heim-EM der Titel erst in der Verlängerung des Finals aus den Händen glitt. Doch die Tränen waren bald wieder getrocknet: Denn rund 2 Jahre später, am 15. Juli 2018, durfte die «Equipe Tricolore» den WM-Pokal in den Moskauer Abendhimmel recken. Wir erinnern uns:

Die Stars: Mit 4 Toren und 2 Assists avancierte Antoine Griezmann zur personifizierten Torgefahr. Auch Youngster Kylian Mbappé, damals noch keine 20 Jahre alt, netzte 4 Mal ein. Da störte es nicht, dass Olivier Giroud, der in jeder Partie eingesetzt wurde, keinen Treffer erzielte. Im Mittelfeld glänzte N'Golo Kanté als zentraler Kitt. Paul Pogba zeigte spätestens mit dem grossartigen Treffer im Final seine Qualitäten. In der Defensive sorgten Raphaël Varane und Keeper Hugo Lloris für Stabilität.

Die Vorrunde: Weltmeisterlich war das nicht, was Frankreich zum Auftakt ins Turnier zeigte. Zunächst der 2:1-Erfolg über Australien dank einem späten Eigentor der «Socceroos». Es folgte ein 1:0 über Peru, bei dem Mbappé nicht nur mit dem einzigen Tor der Partie, sondern der vielleicht längsten Auswechslung der jüngeren WM-Geschichte "glänzte". Vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert, begnügte sich die Elf von Didier Deschamps gegen Dänemark mit einem torlosen Remis.

Das Traumtor: Spektakel folgte dann im Achtelfinal. Argentinien wurde nach 1:2-Rückstand 4:3 niedergerungen. Mit dem 2:2, dem wohl schönsten Treffer des Turniers, schoss sich Verteidiger Benjamin Pavard in die Herzen der Frankreich-Fans – und auf die Wunschliste des FC Bayern München.