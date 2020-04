Am drittletzten Spieltag der Saison 1993/94 erzielte Thomas Helmer das wohl berühmteste Phantomtor der Bundesliga-Geschichte. Im Spiel gegen Nürnberg wurde dem Bayern-Verteidiger in der 26. Minute ein Ball, der aussen am Torpfosten vorbeiging, irrtümlich als Treffer attestiert. Der Schiedsrichter hatte ein Winken seines Assistenten falsch interpretiert.

Lange konnten sich die Bayern aber nicht über den vermeintlichen 2:1-Sieg freuen. Weil es um Meisterschaftsgewinn und Abstieg ging, annullierte der DFB Helmers Tor und setzte wenige Tage vor der letzten Meisterschaftsrunde ein Wiederholungsspiel an. Diesmal siegten die Münchner klar mit 5:0.

Legende: In dieser Situation wurde auf Tor entschieden Schütze Thomas Helmer hält sich am Pfosten. Keystone

Reprise stellt die Weichen

Vier Tage später bescherte ein Sieg gegen Schalke den Bayern nach vier titellosen Jahren die 13. Meisterschaft, mit nur einem Punkt Vorsprung auf Kaiserslautern. Nürnberg hingegen stieg ab. Die Franken fielen am Schluss wegen der um 11 Treffer schlechteren Tordifferenz noch hinter den punktgleichen SC Freiburg, der seine letzten 3 Saisonspiele alle gewinnen konnte.