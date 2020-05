Bild 1 / 5 Legende: Die BVB-Führung Sigi Held trifft in der 62. Minute zum 1:0. Getty Images Bild 2 / 5 Legende: Liverpool antwortet prompt Nur 6 Minuten nach dem 1:0 muss Hans Tilkowski den Ausgleich hinnehmen. Getty Images Bild 3 / 5 Legende: Freude oben wie unten Die Dortmunder Spieler bejubeln ausgelassen das Tor zum 2:1 von «Stan» Libuda (am Boden). imago images Bild 4 / 5 Legende: Trikot-Test bestanden Nach dem Schlusspfiff wird das Material von Siegtorschütze «Stan» Libuda einem Härtetest unterzogen. imago images Bild 5 / 5 Legende: Auf der Ehrenrunde 1:0-Torschütze Sigi Held, Captain Wolfgang Paul und Goalie Hans Tilkowski (von links) mit dem Pokal. imago images

18 Mal konnten deutsche Teams im Europapokal einen Titel holen. Der mit Abstand erfolgreichste Klub ist Bayern München mit 7 Triumphen. Doch der erste deutsche Sieger eines der grossen europäischen Wettbewerbe war Borussia Dortmund.

Der BVB reiste 1966 als Aussenseiter nach Glasgow zum Final des Europapokals der Pokalsieger gegen Liverpool. Im Hampden Park stand es nach 90 Minuten 1:1, es ging in die Verlängerung.

Der Schlusspfiff. Ein ganz grosser Moment. Für Dortmund. Für Deutschland.

Und dort avancierte Reinhard «Stan» Libuda zum Helden. In der 106. Minute lobte Libuda den Ball aus grosser Distanz über Freund und Feind hinweg an den Innenpfosten. Von dort beförderte der zurückgeeilte Liverpool-Keeper Ron Yates das Leder unglücklich in die Maschen.

Tilkowski später im Pech

Der Anfang 2020 verstorbene BVB-Torhüter Hans Tilkowski sagte nach dem Spiel: «Der Schlusspfiff. Ein ganz grosser Moment. Für Dortmund. Für Deutschland.»

In einer weiteren Verlängerung auf der Insel 3 Monate später hatte Tilkowski dann übrigens weniger Glück: Im WM-Final gegen England kassierte er in der 101. Minute das «Wembley-Tor». Am Ende verlor Deutschland 2:4.