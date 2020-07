Langsam joggt er zurück, vollzieht eine halbe Drehung – und rammt Marco Materazzi seinen Kopf in die Brust. Wenige Sekunden später ist die Karriere von Zinédine Zidane beendet. Sie sind unvergessen, die Bilder der 110. Minute des WM-Finals 2006 zwischen Frankreich und Italien:

Zidanes Kopfstoss, wie der Motor des französischen Mittelfelds die rote Karte sieht und anschliessend am aufgestellten WM-Pokal vorbei in den Katakomben des Berliner Olympiastadions verschwindet.

Bild 1 / 6 Legende: Zidane und Materazzi: Ein historisches Duell Der französische Filigrantechniker und der italienische Abwehr-Terrier geraten im WM-Final 2006 immer wieder aneinander. Freshfocus Bild 2 / 6 Legende: Nach einigen Nickligkeiten und Beleidigungen seitens Materazzi ... imago images Bild 3 / 6 Legende: ... sieht «Zizou» rot. Es kommt zum berüchtigten Kopfstoss. imago images Bild 4 / 6 Legende: Der Franzose fliegt in der letzten Partie seiner Karriere vom Platz. Freshfocus Bild 5 / 6 Legende: Der 2. WM-Titel nach 1998 bleibt für Zidane ein Traum. Sein Team unterliegt anschliessend im Penaltyschiessen. Freshfocus Bild 6 / 6 Legende: In Genf erinnert eine Statue an das Ereignis. Keystone

Was hatte die lebende Fussball-Legende zu dieser Aktion verleitet? Wie Materazzi einige Tage später zugab, war es nach einem Trikotzupfer des Italieners zu einem Disput gekommen, der in etwa so lautete:

Zidane (leicht herablassend): «Wenn du willst, kannst du mein Trikot nach dem Spiel haben.»

(leicht herablassend): «Wenn du willst, kannst du mein Trikot nach dem Spiel haben.» Materazzi: «Ich bevorzuge deine Schwester, die Hure.»

Dann knallt es. Rot sieht Zidane, weil der vierte Offizielle die Szene beobachtet hat. Es ist das Ende einer beispiellosen Karriere des Welt- und Europameisters. Und der Anfang vom Ende der französischen Titelträume. Zwar retten sich «Les Bleus» ins Penaltyschiessen. Dort setzt sich aber Italien durch.

Dabei war das Drehbuch für Zidanes Karriereende bereits verfasst worden: Bester Spieler des Turniers, «Player of the Match» im Viertelfinal, einziger Torschütze im Halbfinal. Als er seine Farben im Endspiel auch noch früh per Penalty in Führung brachte, schien es darauf hinauszulaufen, dass «Zizou» mit dem WM-Titel abtreten würde.

Doch die «Squadra Azzurra», und allen voran Materazzi, hatte etwas dagegen. Erst traf der damalige Inter-Defensivchef zum Ausgleich, dann folgte die Provokation. Zu guter Letzt verwandelte Materazzi im Penaltyschiessen auch noch seinen Versuch.

Trezeguet hat nicht gespielt. Und als er spielte, hat er versagt.

Dort avancierte David Trezeguet zum zweiten Gesicht des französischen Versagens. Er scheiterte vom Punkt als einziger, sein Strafstoss knallte an die Latte und liess eine ganze Nation weinend zurück.

Eine ganze Nation? Nicht ganz: Die französische Band La Plage komponierte umgehend den Song «Coup de Boule», Link öffnet in einem neuen Fenster und feierte international grosse Erfolge. «Zidane il l'a frappé, Zidane il l'a tapé. Coup de boule! [...] Trezeguet n'a pas joué. Et quand il a joué il a raté! Il a tout fait capoter.»