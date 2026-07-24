Super-League-Absteiger Winterthur muss im 1. Spiel in der Challenge League zuhause gegen Yverdon mit einem 2:2 leben.

Wil entscheidet ein verrücktes Derby gegen Rapperswil-Jona mit 5:4 für sich.

Der FC Aarau, 2. in der letzten Saison, unterliegt Étoile Carouge auswärts mit 0:3.

Bis in die 87. Minute hatte es auf der gut besuchten Schützenwiese nach einem Dämpfer für Super-League-Absteiger Winterthur ausgesehen. Der Gast aus Yverdon lag zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 vorne.

In der 71. Minute hatte Mahamadou Kanouté (auf Vorlage von Hélios Sessolo) aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 getroffen. 7 Minuten später traf Sessolo zur 2:1-Führung. Beide Spieler hatte Trainer Martin Andermatt zuvor eingewechselt.

17-Jähriger trifft bei Debüt

Doch ein goldenes Händchen bewies auch Winterthur-Coach Patrick Rahmen: Sein Joker Emilio Kehrer glich in besagter 87. Minute zum 2:2 aus. Hervorzuheben: Die geniale Vorlage des ebenfalls eingewechselten Alexandre Jankewitz inklusive «Zidane-Rolle».

Nach einer überschaubaren 1. Halbzeit hatte der erst 17-jährige Yannis Odin für das 1:0 Winterthurs gesorgt (48.). Das Mittelfeldtalent traf bei seinem Profi-Debüt wuchtig über Goalie Simon Enzler hinweg.

Wil siegt trotz Unterzahl 5:4

Die unterhaltsamste Partie lieferten sich Rapperswil-Jona und Wil im Derby am Obersee. Der 5:4-Sieg der Wiler Gäste weckte leichte Erinnerungen an das irre 6:4 von England gegen Frankreich im WM-Spiel um Platz 3.

Allerdings hatte Wil nie mit 4:0 in Führung gelegen. In der 1. Halbzeit machte Marco Hämmerlis Team 2 Mal einen Rückstand wett, ehe kurz vor der Pause das 3:2 gelang. Wenige Minuten nach Wiederbeginn stand es dank Agon Rexhajs Tor zwar 4:2 (52.), nur 3 Minuten später wurde Verteidiger Yannick Schmid aber vom Platz gestellt.

In Unterzahl erhöhte Wil durch Tim Staubli auf 5:2 (79.), 5 Minuten später war Rapperswil-Jona dank einem Doppelschlag aber nur noch 4:5 zurück. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen.

Weitere Spiele im Überblick

Étoile Carouge – Aarau 3:0: Für den FCA, der am Ende der letzten Saison in der Barrage erneut gegen GC den Kürzeren gezogen hatte, gab es zum Start gleich mal ein herber Dämpfer. In Genf setzte es gleich eine 0:3-Niederlage ab, wobei alle Treffer in der 2. Hälfte fielen.

Für den FCA, der am Ende der letzten Saison in der Barrage erneut gegen GC den Kürzeren gezogen hatte, gab es zum Start gleich mal ein herber Dämpfer. In Genf setzte es gleich eine 0:3-Niederlage ab, wobei alle Treffer in der 2. Hälfte fielen. Neuchâtel Xamax – Kriens 3:2: Der Aufsteiger aus der Zentralschweiz kämpfte gegen Xamax mit Ex-Kriens-Coach Bruno Berner tapfer, musste aber dennoch mit 0 Punkten nach Hause. Trotz zwischenzeitlicher 2:0- und 3:1-Führung zitterten die Neuenburger bis zum Schlusspfiff. Ein Schreckmoment hatte sich wenige Minuten nach der Pause ereignet, als Xamax-Goalie Uros Likar nach einem Zusammenprall liegen blieb und schliesslich ausgewechselt werden musste.

Der Aufsteiger aus der Zentralschweiz kämpfte gegen Xamax mit Ex-Kriens-Coach Bruno Berner tapfer, musste aber dennoch mit 0 Punkten nach Hause. Trotz zwischenzeitlicher 2:0- und 3:1-Führung zitterten die Neuenburger bis zum Schlusspfiff. Ein Schreckmoment hatte sich wenige Minuten nach der Pause ereignet, als Xamax-Goalie Uros Likar nach einem Zusammenprall liegen blieb und schliesslich ausgewechselt werden musste. Stade-Lausanne-Ouchy – Stade Nyonnais 2:0: SLO setzte sich im Romand-Derby dank Toren von Théo Bouchlarhem (24.) und Keasse Bah (77./Penalty) verdientermassen mit 2:0 durch.

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