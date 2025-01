Legende: Diskutieren statt spielen Joël Monteiro und Schiedsrichter Umut Meler. Imago/Sports Press Photo

Er ist erst 17 Jahre jung, wirbelte auf der ganz grossen europäischen Bühne aber gehörig: Andrija Maksimovic. Auf der Zehner-Position belebte er das Offensivspiel von Roter Stern. In der 65. Minute war die Luft dann draussen und er durfte Guelor Kanga Platz machen.

17 und damit doppelt so viele Jahre mehr Erfahrung schickte Trainer Vladan Milojevic mit dem Gabuner auf den Platz. Und das zahlte sich 4 Minuten später aus: Der 34-jährige Kanga drosch aus gut 20 Metern einen Ball mit dem genau richtigen Effet am chancenlosen Marvin Keller vorbei ins YB-Tor.

Contini-Flaute hält an

Bei diesem 1:0 sollte es bis am Schluss bleiben. Ein Aufbäumen von YB blieb im ausverkauften Wankdorf aus. Auch die Einwechslungen von Cedric Itten und Meschack Elia (für die blassen Silvère Ganvoula und Kastriot Imeri) nach einer Stunde brachte keinen Schwung in den blutleeren Auftritt der Berner.

Damit bleibt das Team auch im 4. Auftritt unter dem neuen Trainer Giorgio Contini ohne einen Treffer. Fast noch schlimmer: Die Young Boys beenden die aktuelle Champions-League-Kampagne nach der 8. Pleite im 8. Spiel ohne einen einzigen Zähler – als erster Schweizer Klub in der Europa-Cup-Geschichte. In der Tabelle bleiben sie hinter dem ebenfalls punktelosen Slovan Bratislava Letzter.

YB im doppelten Glück

Bereits die 1. Halbzeit war eine zum Vergessen gewesen für die Berner. Speziell den Offensivakteuren war es überhaupt nicht anzusehen, dass es hier um 2,1 Mio. Franken – der Lohn für 3 CL-Punkte – für ihren Klub ging. Auf schlappe 38 Prozent Ballbesitz brachte es das Team vor heimischem Publikum, Torchancen gab es keine nennenswerten.

Nicht abspielbare Videos Box aufklappen Box zuklappen Möglicherweise gibt es beim Abspielen der Videos eine Fehlermeldung. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. Die Ursache ist ein technischer Fehler, der zu einer vorübergehenden Störung im Streaming-Angebot der gesamten SRG führte. Davon sind auch die Website und die Apps von SRF betroffen. Es betrifft vor allem Play SRF sowie das Abspielen von Videos und Audios in den Applikationen von SRF Sport und Meteo. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung. Nach derzeitigem Stand sollte das Problem bis spätestens Donnerstagvormittag vollständig behoben sein. Es ist möglich, dass das Problem auf der Webseite srf.ch umgangen werden kann und dort die Videos abspielbar sind

Auf der Gegenseite war Roter Stern bemüht, das meistgewählte Rezept (lange Bälle in den Strafraum) fruchtete aber nicht. Die grösste Chance vergaben die Serben in der 43. Minute: Nach einem Ballverlust im YB-Aufbauspiel setzte sich Jungspund Maksimovic am Strafraumrand flink durch. Seine Hereingabe setzte der am 2. Pfosten freistehende Cherif Ndiaye knapp über die Querlatte.

Kurz darauf hatte YB Glück, dass weder Schiedsrichter noch VAR eingriffen, als Zachary Athekame der Ball im Strafraum an den leicht ausgestreckten Arm prallte.

So geht es weiter

Das Europacup-Abenteuer ist für die Berner beendet. Damit gilt vorerst wieder voller Fokus der Meisterschaft. Am Samstag trifft YB, das von Platz 9 aus Richtung Strich schielt, auswärts auf Lausanne-Sport.

Champions League