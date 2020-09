Der BSC Young Boys verliert das Spiel der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League bei Midtjylland 0:3.

Damit können sich die Berner via Playoffs am 1. Oktober (ohne Rückspiel) nur noch für die Europa League qualifizieren.

Der Gegner des Schweizer Meisters wird am Freitag in Nyon ausgelost.

Eine Halbzeit lang konnte YB von der Champions League träumen. Dann machte sich beim Team von Coach Gerardo Seoane Ernüchterung breit. Nach einem Eigentor von Verteidiger Jordan Lefort in der 51. Minute geriet der Schweizer Meister in Rücklage. Bezeichnenderweise fiel das Führungstor der Dänen nach einer Standardsituation, einem Freistoss. Nach einer guten Stunde doppelte Midtjyllands Captain Anders Dreyer nach.

YB taucht in der 2. Halbzeit ab

Die Jubelschreie der Spieler des dänischen Meisters gellten durch das leere Stadion in Herning. YB hingegen wirkte geschockt und zu keiner Reaktion fähig. Goalie David von Ballmoos musste gar noch das 0:3 (84.) hinnehmen. Awer Mabil konnte alleine auf das YB-Tor losziehen und im Nachschuss reüssieren.

YB büsste für eine schwache 2. Halbzeit, in welcher die Gäste den robusten Dänen fast nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Ein Schuss von Jean-Pierre Nsame (74.) streifte ganz knapp am Pfosten vorbei. Da stand es jedoch schon 0:2. Der Torschützenkönig der vergangenen Super-League-Saison hatte schon in der 1. Halbzeit seine Chancen gehabt. Der Kameruner scheiterte jedoch mehrfach an Goalie Jesper Hansen.

Hoffen auf die Europa League

War YB im 1. Durchgang noch die bessere Mannschaft gewesen, so war davon nach dem 0:1 nichts mehr zu sehen. Mit einem Sieg hätten sich die Berner fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert und mit der Champions League liebäugeln können. Nun müssen die Berner die Teilnahme an der Europa League auf dem Platz erkämpfen. Am Freitag wird der YB-Gegner in Nyon ausgelost. Am 1. Oktober wird das Ticket, erneut im Knockout-Modus, vergeben.