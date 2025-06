Legende: Hatten einiges zu besprechen Italiens Giacomo Raspadori und Nicolo Barella nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Norwegen. imago images/MARIUSxSIMENSEN

Italien hat die erste Partie der Qualifikation für die WM 2026 verloren. Im strömenden Regen von Olso unterlag die «Squadra Azzura» Norwegen diskussionslos mit 0:3.

Das Resultat entsprach durchaus dem Gezeigten. Die Italiener kreierten über die gesamte Spielzeit kaum Lösungen, um die stabile norwegische Defensive zu überwinden. Nur gerade ein Schuss auf das gegnerische Tor stand am Schluss zu Buche.

Erste Halbzeit zum Vergessen

Das Skore eröffnete Alexander Sörloth in der 14. Minute. Der Atletico-Stürmer wurde von Antonio Nusa perfekt in die Tiefe geschickt und brachte den Ball am frischgebackenen Champions-League-Sieger Gianluigi Donnarumma vorbei ins Tor.

Vorlagengeber Nusa, der bei RB Leipzig in der Bundesliga engagiert ist, blieb im Mittelpunkt. Nach einem Abstoss von Goalie Orjan Nyland in der 34. Minute nahm Nusa den Ball gekonnt mit, dribbelte sich durch die italienische Hintermannschaft und hämmerte das Leder unter die Latte.

Doch damit war die miserable erste Hälfte des Teams von Trainer Luciano Spalletti noch nicht durchgestanden. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff trug sich auch noch Superstar Erling Haaland in die Torschützenliste ein. Nach einem Zuspiel von Captain Martin Ödegaard umkurvte der Stürmer Donnarumma und schob locker ein.

Kaum Besserung im zweiten Durchgang

Italien zeigte sich in der zweiten Halbzeit zwar verbessert, die Norweger waren aber dennoch näher am vierten Tor als Italien am Ehrentreffer. So waren es auch die Skandinavier, die im zweiten Durchgang offensiv gefährlicher in Erscheinung traten.

Mittelfeldspieler Sander Berge scheiterte nach einem kurz ausgeführten Freistoss in der 66. Minute mit seinem Distanzschuss am Aluminium.

Norwegen steht nach drei WM-Qualifikationsspielen mit dem Punktemaximum auf Rang 1 der Gruppe I. Italien hingegen ist nach dieser Niederlage schon gehörig unter Zugzwang. Bereits die Endrunden 2018 sowie 2022 hatte der viermalige Weltmeister verpasst. Der nächste Gegner der Italiener heisst am Montag Moldawien.

WM-Qualifikation