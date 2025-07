Im Rahmen der 2. Quali-Runde zur Champions League gewinnt Servette das Hinspiel auswärts bei Viktoria Pilsen (CZE).

Beim schmeichelhaften 1:0-Erfolg erzielt der neue SFC-Angreifer Samuel Mraz das einzige Tor des Spiels.

Pilsen dominiert die Partie über weite Strecken, lässt aber seine Chancen grosszügig aus.

Mit Dereck Kutesa (15 Tore in der letzten Super-League-Saison), Enzo Crivelli (8) und Alioune Ndoye (6) verliess im Sommer ein Trio die Genfer, welches für 29 der 64 Saisontreffer verantwortlich zeichnete. Die Frage vor dem Hinspiel in der 2. Quali-Runde zur Champions League bei Viktoria Pilsen lautete deshalb: Wer soll für Servette jetzt die Tore schiessen? Antwort: Samuel Mraz.

Der neue slowakische Mittelstürmer, vom polnischen Klub Motor Lublin verpflichtet, schoss die Genfer mit einem herrlichen Treffer zu einem schmeichelhaften 1:0-Erfolg. In der 13. Minute wurde Mraz von Giotto Morandi – auch er eine neue Offensivkraft – optimal in Szene gesetzt. Mraz nahm den Ball mit rechts an, legte ihn sich auf den linken Fuss und schoss das Leder aus 15 Metern in den Winkel.

Pilsen rennt vergeblich an

Die Genfer Führung hatte sich nicht abgezeichnet, sie viel aus dem Nichts. Denn Pilsen hatte schon früh das Spieldiktat übernommen und war in der 11. Minute auch schon zu einem vielversprechenden Abschluss gekommen. Auch nach dem Rückstand blieb das Heimteam spielbestimmend. Doch trotz enorm viel Aufwand wollte den Tschechen bis zum Schlusspfiff nach 95 Minuten kein Treffer gelingen.

Mall spielt gross auf und Rouiller hilft aus

Es war aber keineswegs so, dass es Pilsen an Chancen gemangelt hätte. Ganz im Gegenteil. Vor allem ab der 55. Minute erspielten sich die Tschechen mehrere vorzügliche Möglichkeiten. Doch entweder zielten sie zu unpräzise oder die Latte rettete für Servette oder Goalie Joël Mall zeigte eine starke Parade. In den Schlussminuten verhinderte der zypriotische Nationalkeeper das 1:1 mehrfach mirakulös.

Und war Mall dann einmal geschlagen, so wie in der 87. Minute, rettete Abwehrchef Steve Rouiller auf der Linie. Dank all dieser Faktoren kam Servette zu einem äusserst glücklichen Erfolg. Ein Erfolg, der die Genfer in eine sehr gute Position fürs Rückspiel am Mittwoch kommender Woche im Stade de Genève bringt.

